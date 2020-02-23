Міністр охорони здоров'я пояснила різницю між обсервацією і карантином

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Уханя, пояснила різницю між обсервацією і карантином. Обсервація - це перебування здорових людей в умовах ізоляції. Про це міністр розповіла у відеозверненні, яке виклала в Facebook.



"Хотіла б уточнити. Обсервація і карантин істотно відрізняються. Карантин - це той режим, який оголошується на зоні, на певній території, яка має значне поширення зараження, і де потрібно контролювати пересування людей", - зазначила вона.



Обсервація ж, за її словами, означає дещо інше.



"Якщо ми говоримо про обсервацію, то це тоді, коли ми маємо здорових людей, які поміщені в умови ізоляції для постійного медичного спостереження. Для того, щоб виключити поширення вірусу", - пояснила Скалецька.

Також Скалецька повторила, що в Україні поки немає інфікованих коронавірусом людей.



Як повідомляли Українські Новини, Скалецька буде контактувати з евакуйованими тільки з дозволу епідеміологів.



Тим часом МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям в "Нові Санжари".