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23 лютого 2020, неділя, 22:26 7
Суспільство 2020-02-23T22:27:19+02:00
Українські Новини
Міністр охорони здоров'я пояснила різницю між обсервацією і карантином

Міністр охорони здоров'я пояснила різницю між обсервацією і карантином

Валерия Драгомирова
Зоряна Скалецька, Карантин, обсервація, Коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Уханя, пояснила різницю між обсервацією і карантином. Обсервація - це перебування здорових людей в умовах ізоляції. Про це міністр розповіла у відеозверненні, яке виклала в Facebook.


"Хотіла б уточнити. Обсервація і карантин істотно відрізняються. Карантин - це той режим, який оголошується на зоні, на певній території, яка має значне поширення зараження, і де потрібно контролювати пересування людей", - зазначила вона.

Обсервація ж, за її словами, означає дещо інше.

"Якщо ми говоримо про обсервацію, то це тоді, коли ми маємо здорових людей, які поміщені в умови ізоляції для постійного медичного спостереження. Для того, щоб виключити поширення вірусу", - пояснила Скалецька.

Також Скалецька повторила, що в Україні поки немає інфікованих коронавірусом людей.

Як повідомляли Українські Новини, Скалецька буде контактувати з евакуйованими тільки з дозволу епідеміологів.

Тим часом МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям в "Нові Санжари".

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