підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
23 лютого 2020, неділя, 18:46 11
Суспільство 2020-02-23T20:00:01+02:00
Українські Новини
На протестах у Нових Санжарах помітили засудженого за дезертирство п'яного чоловіка

На протестах у Нових Санжарах помітили засудженого за дезертирство п'яного чоловіка

Ольга Фандорина
Антон Геращенко, акції протесту, Нові Санжари, Дезертирство

Серед мітингувальників у Нових Санжарах Полтавської області виявився громадянин, засуджений за дезертирство. Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка Facebook.

За його словами, зараз чоловіка чекає суд, який визначить міру його відповідальності.

"Серед мітингувальників у Нових Санжарах виявився громадянин, засуджений за дезертирство. Під впливом розпивання з друзями спиртних напоїв він лаявся і кидався на поліцейських. Зокрема, пропонував їм поїхати на передову. Зараз він протверезів і йому стало соромно за свої вчинки", - написала Геращенко.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що замовники і організатори заворушень у Нових Санжарах понесуть покарання.

Раніше підозрюваного у киданні каменів в автобус з евакуйованими з Уханя затримали.

Більше новин про: Антон Геращенко акції протесту Нові Санжари Дезертирство

Зв'язок співробітників СБУ з підозрюваними у справ...
У центрі Києва силовики перевіряють речі і докумен...
Скалецька буде контактувати з евакуйованими тільки...
У Житомирській області затримали колишнього прикор...
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ
На півночі Італії через спалах коронвірусу обмежили пересування у п'яти регіонах
Новини
В Італії більше 130 осіб заразилося коронавірусом 19:10
На протестах у Нових Санжарах помітили засудженого за дезертирство п'яного чоловіка 18:46
У МОЗ підтвердили, що жодного випадку коронавіруса в Україні немає 18:16
В українців з поїзда "Київ - Москва" не знайшли коронавірус: їх відпустили з карантину 17:41
Американський есмінець USS Ross 23. Фото: @USNavyEurope
В акваторію Чорного моря зайшов есмінець США 16:31
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
ПП в будинку Кожари під Києвом. Фото Інформатор
Під Києвом у будинку екс-глави МЗС Кожари від кулі загинув чоловік 08:45
ЗМІ ілюструють перебування Скалецької у Нових Санжарах старим фото з Рівного, - працівник ОДА 10:08
СБУ і Генпрокуратура підозрюють керівницю київського ДАБІ Оксану Попович в махінаціях, — ЗМІ 19:21
коронавірус. Карта. Скріншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
Від коронавірусу померли вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств 09:24
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку 15:24
коронавірус. Карта. Скріншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
Від коронавірусу померли вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств 09:24
Україна за потреби організує ще одну евакуацію українців з Уханя, - МВС 08:25
На півночі Італії через спалах коронвірусу обмежили пересування у п'яти регіонах 11:00
більше новин
Україну накриють дощі та пориви вітру до 40 м/с: синоптики попередили про небезпечну погоду
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok