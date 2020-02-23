На протестах у Нових Санжарах помітили засудженого за дезертирство п'яного чоловіка

Серед мітингувальників у Нових Санжарах Полтавської області виявився громадянин, засуджений за дезертирство. Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка Facebook.

За його словами, зараз чоловіка чекає суд, який визначить міру його відповідальності.

"Серед мітингувальників у Нових Санжарах виявився громадянин, засуджений за дезертирство. Під впливом розпивання з друзями спиртних напоїв він лаявся і кидався на поліцейських. Зокрема, пропонував їм поїхати на передову. Зараз він протверезів і йому стало соромно за свої вчинки", - написала Геращенко.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що замовники і організатори заворушень у Нових Санжарах понесуть покарання.