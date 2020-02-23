Венеція скасувала знаменитий карнавал через загрозу коронавіруса

Влада італійського регіону Венето оголосили про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавіруса. Про це повідомляє агентство dpa.

За словами губернатора регіону Венето Лука Зая, влади повинні вжити кардинальних заходів для недопущення розповсюдження коронавіруса в регіоні, після спалаху на півночі Італії.

"Ми повинні прийняти кардинальні заходи. До цих заходів відноситься скасування карнавалу і навіть більше", - заявив він.

За станом на 23 лютого у Венеції зафіксовано 2 випадки зараження коронавірусом. Кількість хворих коронавірусом в північно-східному регіоні Венето становить 19 чоловік.

Як повідомляли "Українські Новини", у Пекіні через спалах коронавіруса скасували святкування Нового року.

Також в Італії закрили на карантин 12 міст.