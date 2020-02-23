"Титушки" з Нових Санжар заявили, що є місцевими жителями

Учасники протесту проти евакуації українців з Уханя в медцентр "Нові Санжари", які привернули особливу увагу соцмереж, спростували звинувачення в спеціальних провокації в свою адресу. Про це вони заявили у відеозверненні, опублікованому на відеохостингу Youtube.

Так, в мережі поширилася версія, нібито деякі учасники протесту є "титушками" і насправді не проживають в смт Нові Санжари, а були спрямовані туди для дестабілізації ситуації.

Також Президент Володимир Зеленський озвучив версію, нібито ці ж протестувальники раніше були помічені у мітингах проти продажу землі під Радою.

"Фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які влаштували масові заворушення. Це відомі світові вірусологи в спортивних костюмах. Раніше вони вже були помічені, як шановні аграрії, які виступають проти ринку землі", - сказав Зеленський.

В опублікованому відеозверненні чоловіки заявили, що народилися і прожили все життя в Нових Санжарах. Один з них заявив, що є учасником бойових дій.

"Ми родом з Нових Санжар, народилися тут. Я учасник бойових дій, воював за Україну. Я патріот, я люблю свою країну", - розповів один з протестувальників.

Крім того, один з чоловіків повідомив, що опинився на мітингу "заради інтересу" і пробув на ньому не більше години, через яку йому "погрожують і обливають всіляким брудом".

https://www.youtube.com/watch?v=jGUwNVvULiQ#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що замовники і організатори заворушень у Нових Санжарах понесуть покарання.

Раніше підозрюваного у киданні каменів в автобус з евакуйованими з Уханя затримали.