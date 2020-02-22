Китайці говорили, що кількість заражених і загиблих дуже занижують, - евакуйована українка

Українка з Кривого Рогу Карина Гончарук, яка була евакуйована з Уханя в Нові Санжари розповіла, що в в китайському місті паніки серед людей особливо не було, але місцеве населення каже, що влада занижує кількість хворих і померлих.

Про це дівчина розповіла в інтерв'ю "Страна"

"У Китаї є місцева соціальна мережа "WeChat", там кожен день публікували інформацію про кількість інфікованих, вилікуваних, померлих. Але багато китайці писали про те, що статистика, яку публікує влада, не відповідає дійсності, кількість заражених і загиблих надто зменшена. Але я хочу зауважити, що багато китайців часто говорили, що причин для паніки немає. І що влада скоро розробить вакцину. Запускали соціальні ролики, де китайці відкривають вікна і кричали: "Ухань, вперед!"" - розповіла Гончарук.

Також дівчина розповіла, що на початку епідемії в соціальних мережах публікували панічні повідомлення.

"У перший тиждень карантину ми бачили панічні повідомлення в місцевих соціальних мережах. Але я не можу сказати, що серед людей була велика паніка. Люди гуляли по місту, і всі говорили, що влада міста впорається з вірусом. На полицях магазинів не вистачало тільки фруктів, інші продукти були. Працювали не всі магазини. І тільки до обіду", - каже українка.

Як повідомляли Українські Новини, всього за час розповсюдження вірусу захворіла 77661 особа. Найбільше заражень відбулося на материковій частині Китаю – 76290.

Тим часом, у Нових Санжарах в евакуйованих з Уханя кожні три дні будуть брати аналізи на коронавірус.