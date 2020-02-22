Фото дня: Скалецька звикає до обсервації в Нових Санжарах

У мережі показали фото, як міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька облаштувалася в обсервації в медичному центрі в Нових Санжарах і другий день перебуває разом з евакуйованими з Уханя (Китай) українськими та іноземними громадянами.

Фото журналіст Андрій Лащ оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"День другий. Адаптація. Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я, в обсервації звикає до такого життя в ізоляції разом з усіма", - написав він.

У коментарях користувачі соцмережі задаються питанням, яка мета перебування міністра у Нових Санжарах.

"А хто обсервує міністра і з якою метою?! Можна туди на обсервацію ще парочку привезти?!" - пише Олексій Кучеренко.

"Андрюш, запитай, будь ласка, на біса вона там і хто в цей час працює?" - задає питання Діана Панченко.

Зоряна Скалецька. Фото: facebook.com/lashc

Як повідомляли Українські Новини, після оприлюднення інформації про те, що міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька залишила санаторій на своїй сторінці у Facebook Скалецька написала,що перебуває в зоні обсервації у медичному центрі "Нові Санжари" у Полтавській області.

Увечері 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями прибутку медичний центр "Нові Санжари" у Полтавській області.