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22 лютого 2020, субота, 16:24 5
Політика 2020-02-22T16:42:13+02:00
Українські Новини
Фото дня: Скалецька звикає до обсервації в Нових Санжарах

Фото дня: Скалецька звикає до обсервації в Нових Санжарах

Ярина Вацяк
евакуація українців з Уханя, Коронавірус, Нові Санжари, обсервація, Зоряна Скалецька
Зоряна Скалецька. Фото: facebook.com/lashch
Зоряна Скалецька. Фото: facebook.com/lashch

У мережі показали фото, як міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька облаштувалася в обсервації в медичному центрі в Нових Санжарах і другий день перебуває разом з евакуйованими з Уханя (Китай) українськими та іноземними громадянами.

Фото журналіст Андрій Лащ оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"День другий. Адаптація. Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я, в обсервації звикає до такого життя в ізоляції разом з усіма", - написав він.

У коментарях користувачі соцмережі задаються питанням, яка мета перебування міністра у Нових Санжарах.

"А хто обсервує міністра і з якою метою?! Можна туди на обсервацію ще парочку привезти?!" - пише Олексій Кучеренко.

"Андрюш, запитай, будь ласка, на біса вона там і хто в цей час працює?" - задає питання Діана Панченко.

Зоряна Скалецька. Фото: facebook.com/lashchЗоряна Скалецька. Фото: facebook.com/lashc

Як повідомляли Українські Новини, після оприлюднення інформації про те, що міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька залишила санаторій на своїй сторінці у Facebook Скалецька написала,що перебуває в зоні обсервації у медичному центрі "Нові Санжари" у Полтавській області.

Увечері 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями прибутку медичний центр "Нові Санжари" у Полтавській області.

 

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