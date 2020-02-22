Йде сніжний циклон з хуртовинами і ураганним вітром: в Україні погіршиться погода

В Україну йде циклон з дощем, мокрим снігом, місцями ураганним вітром. Вже з неділі в Україні очікується погіршення погодних умов, що може ускладнити роботу підприємств енергетики та комунального господарства. У Карпатах на окремих ділянках доріг можливе призупинення руху транспорту. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Так, в ніч на понеділок, 24 лютого, в західних, вдень у південно-східних областях місцями будуть значні опади. По країні 23 лютого вітер посилиться до 15-22 м\/с, 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м\/с. У Карпатах сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, 23 лютого пориви вітру 25-30 м\/с, 24 лютого – 40 м\/с. Ускладнення погодних умов 23 лютого будуть відповідати I (жовтому), 24 лютого – II (помаранчевого) рівнем небезпеки. Також 24 лютого внаслідок проходження активного циклону в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Очікується приріст снігового покриву висотою на високогір'ї – до 20-30 див. закликають Туристів утриматися від походів у гори. Фото: facebook.com\/lavyny.official "У Карпатах сніг, вночі 24 лютого значень сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, 23 лютого пориви вітру 25-30 м\/с, а 24 лютого - 40 м\/с. Погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства, в Карпатах можуть призводити до порушення, на окремих ділянках доріг припинення руху транспорту" - повідомляє ГосСЧС. Фото: facebook.com\/lavyny.official Згідно дванадцятибальною шкалою Бофорта, прийнятої Всесвітньою метеорологічною організацією, швидкість вітру 33 сетра в секунду і більше називається ураганом і призводить до величезних руйнувань, серйозних пошкоджень будівель, дерева вириває з корінням і знищує рослинність. Як повідомляли Українські Новини, погода зміниться кілька разів: Україну накриє сильний сніг з дощами на вихідних. Також синоптик раніше попередила що на Україну обрушиться циклон зі снігом і шквалами.