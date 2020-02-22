Йде сніжний циклон з хуртовинами і ураганним вітром: в Україні погіршиться погода

В Україну йде циклон з дощем, мокрим снігом, місцями ураганним вітром. Вже з неділі в Україні очікується погіршення погодних умов, що може ускладнити роботу підприємств енергетики та комунального господарства. У Карпатах на окремих ділянках доріг можливе призупинення руху транспорту.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в ніч на понеділок, 24 лютого, в західних, вдень у південно-східних областях місцями будуть значні опади. По країні 23 лютого вітер посилиться до 15-22 м/с, 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с.

У Карпатах сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, 23 лютого пориви вітру 25-30 м/с, 24 лютого – 40 м/с. Ускладнення погодних умов 23 лютого будуть відповідати I (жовтому), 24 лютого – II (помаранчевого) рівнем небезпеки.

Також 24 лютого внаслідок проходження активного циклону в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Очікується приріст снігового покриву висотою на високогір'ї – до 20-30 див. закликають Туристів утриматися від походів у гори.

Фото: facebook.com/lavyny.official

"У Карпатах сніг, вночі 24 лютого значень сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, 23 лютого пориви вітру 25-30 м/с, а 24 лютого - 40 м/с.

Погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства, в Карпатах можуть призводити до порушення, на окремих ділянках доріг припинення руху транспорту" - повідомляє ГосСЧС.

Фото: facebook.com/lavyny.official

Згідно дванадцятибальною шкалою Бофорта, прийнятої Всесвітньою метеорологічною організацією, швидкість вітру 33 сетра в секунду і більше називається ураганом і призводить до величезних руйнувань, серйозних пошкоджень будівель, дерева вириває з корінням і знищує рослинність.

Як повідомляли Українські Новини, погода зміниться кілька разів: Україну накриє сильний сніг з дощами на вихідних.

Також синоптик раніше попередила що на Україну обрушиться циклон зі снігом і шквалами.