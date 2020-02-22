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22 лютого 2020, субота, 09:52 1
Силові структури 2020-02-22T09:59:22+02:00
Українські Новини
Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення і зазнали втрат, – штаб ООС

Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення і зазнали втрат, – штаб ООС

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, Втрати бойовиків, обстріли в зоні ООС, ООС
ООС.
ООС.

В ніч на суботу ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися через лінію зіткнення поблизу населеного пункту Новотошківське.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Сьогодні, вночі 22 лютого, була здійснена невдала спроба прориву через лінію дотику диверсійно-розвідувальної групи озброєних формувань Російської Федерації.

Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське," - сказано в повідомленні.

Наголошується, що підрозділи Об'єднаних сил своєчасно виявили ворога і  вогневими засобами відбили атаку.

Внаслідок бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила. При цьому ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Генерального штабу у вівторок, 18 лютого, 1 військовий загинув, 3 поранені, 2 контужені внаслідок бою на лінії розмежування на Донбасі.

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