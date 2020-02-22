У лікарів є досвід, — імунолог розповів, як лікуватимуть в Україні від коронавірусу

На сьогодні в світі зафіксовано 76 787 випадків захворювання на коронавірус, але в Україні не зафіксували жодного хворого. Про хворобу поки відомо небагато, тому у людей виникає багато питань про те, як лікують від коронавирусу, чи безпечно отримувати посилки з Китаю і чи правда, що у азіатів більше шансів заразитися. Журналісти hromadske поспілкувалися з експертом Міністерства охорони здоров'я України Федором Лапаєм, який відповів на найпопулярніші питання.

Лікар розповів, що поки вакцини від коронавируса немає, але її активно розробляють. Важкі випадки лікують тими ж методами, що і грип — штучною вентиляцією легенів. Зараз в Китаї намагаються лікувати хворих препаратами від ВІЛ, проте поки даних про ефективність такого лікування немає.

За словами фахівця, симптоми коронавируса нічим не відрізняються від симптомів застуди: жар кашель і нежить. З ними потрібно йти до сімейного лікаря. Якщо хвороба протікає важко, то хворого доставляють в госпіталь на кареті швидкої допомоги, а лікар повідомляють про небезпечний випадок у відповідні органи.

Експерти поки не можуть сказати напевно, хто знаходиться в зоні ризику. Наприклад, люди похилого віку і маленькі діти страждають від вірусу рідше. Можливо, вся справа в поведінці цих груп людей. Люди похилого віку мало контактують з іншими людьми, а дітей оберігають батьки. Також, незважаючи на інформацію в мережі, поки немає даних, які стверджують, що європейці більш стійкі до нового коронавірус, ніж азіати.

За словами Федора Лапая, лікарі в Україні вже стикалися з пандемічними вірусами грипу. Найважчий наслідок коронавирусу — це пневмонія. Зараз у вітчизняних клініках є оновлені апарати штучної вентиляції легенів і досвід лікарів, які вже стикалися з важкою вірусною пневмонією.

Лікар зазначив, що пасажири літаків, що прибувають з Китаю, як і раніше знаходяться тільки на контролі, оскільки вони прилетіли з району, розташованого в 1200 кілометрах від епіцентру поширення захворювання.

А ось від посилки з Китаю заразитися коронавірусом не можна: вірус зберігає життєздатність поза організмом людини, при найкращих для нього умовах, від 48 годин до 2 діб.

"Якщо ви замовляєте через AliExpress хворого китайця, і він за час поїздки в Україну в посилці, скажімо, не одужав, а зберігає симптоми захворювання і ви з ним радо обнімаєтесь після того як посилку розпакували, ви можете заразитися", — пожартував імунолог.

Він прогнозує, що найближчими місяцями покажуть, чи піде епідемія на спад або буде поширюватися далі.

Лапай пропонує звернути увагу на кількість пацієнтів, які видужали, щоб зрозуміти, наскільки смертоносний вірус.

"Понад 600 людей вже вижило... Ми говоримо, що 4-5% (від загальної кількості хворих - ред.) Це кількість померлих. Ми не говоримо, що це реальні цифри, ми відштовхуємося від тих, які ми знаємо. Тому говорити, що ми всі помремо, немає підстав", — переконує імунолог.

Він зазначив, що новий коронавірус відрізняється від уже відомих науці вірусів і все ще погано вивчений. Поки що відсоток померлих від коронавируса до числа тих, що заразилися є найбільшим серед сучасних інфекцій. У цьому полягає його головна небезпека.

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Як повідомляли Українські Новини, захищатися від коронавируса потрібно не тільки за допомогою медичної маски, але і дезінфекцією рук.

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