Сьогодні відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2020: як проголосувати за свого фаворита

Сьогодні, 22 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020, який українці зможуть подивитися на двох телеканалах і онлайн. Хто ж представить Україну в цьому році на Євробаченні безпосередньо залежить від вибору глядачів, тому Українські Новини нагадають про правила голосування у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020. Так, фінал Нацвідбору розпочнеться о 19:00. На ньому виступлять учасники, які здобули перемогу у двох півфіналах. Згідно з жеребкуванням, конкурсанти виступатимуть у такому порядку: KRUTЬ JERRY HEIL Go-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI Голосування розпочнеться лише по закінченню виступу останнього учасника, тоді ведучий оголосить старт відкриття ліній для голосування. Щоб віддати свій голос за вподобаного учасника, потрібно відправити смс з кодом учасника на номер 7766 (вартість одного повідомлення складає 0, 94 грн). Код учасника – це його порядковий номер виступу. За одного учасника можна віддати голос з кожного номера лише один раз. По завершенню голосування бали глядачів і журі підсумовуються. Якщо два учасники матимуть однакову кількість балів, то перемогу здобуде той, у кого більше бал від глядачів. Також голосувати можна в програмі "Teleportal", де це можна зробити безкоштовно. В цьому році кожен, хто проголосував через додаток отримує приємний бонус - невелике відео з вдячністю від учасника, за якого віддав голос. Як повідомляли Українські Новини, у першому півфіналі лідером турнірної таблиці стала бандуристка KRUTЬ. Шоу "Євробачення-2019" зайняло одну з найвищих позицій в топі результатів пошуку Google за 2019 рік.