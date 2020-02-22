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22 лютого 2020, субота, 12:00 4
Життя 2020-02-22T14:00:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2020: як проголосувати за свого фаворита

Сьогодні відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2020: як проголосувати за свого фаворита

Анна Рудык
Євробачення, Євробачення-2020, Нацвідбір Євробачення, Нацвідбір
Євробачення. Фото: Facebook/Eurovision Ukraine
Євробачення. Фото: Facebook/Eurovision Ukraine

Сьогодні, 22 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020, який українці зможуть подивитися на двох телеканалах і онлайн. Хто ж представить Україну в цьому році на Євробаченні безпосередньо залежить від вибору глядачів, тому Українські Новини нагадають про правила голосування у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020.

Так, фінал Нацвідбору розпочнеться о 19:00. На ньому виступлять учасники, які здобули перемогу у двох півфіналах. Згідно з жеребкуванням, конкурсанти виступатимуть у такому порядку:

  1. KRUTЬ
  2. JERRY HEIL
  3. Go-A
  4. David Axelrod
  5. KHAYAT
  6. TVORCHI

Голосування розпочнеться лише по закінченню виступу останнього учасника, тоді ведучий оголосить старт відкриття ліній для голосування.

Щоб віддати свій голос за вподобаного учасника, потрібно відправити смс з кодом учасника на номер 7766 (вартість одного повідомлення складає 0, 94 грн). Код учасника – це його порядковий номер виступу.

За одного учасника можна віддати голос з кожного номера лише один раз.

По завершенню голосування бали глядачів і журі підсумовуються. Якщо два учасники матимуть однакову кількість балів, то перемогу здобуде той, у кого більше бал від глядачів.

Також голосувати можна в програмі "Teleportal", де це можна зробити безкоштовно. В цьому році кожен, хто проголосував через додаток отримує приємний бонус - невелике відео з вдячністю від учасника, за якого віддав голос.

Як повідомляли Українські Новини, у першому півфіналі лідером турнірної таблиці стала бандуристка KRUTЬ.

Шоу "Євробачення-2019" зайняло одну з найвищих позицій в топі результатів пошуку Google за 2019 рік.

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