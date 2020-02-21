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21 лютого 2020, пʼятниця, 22:19 3
Lifestyle 2020-02-21T22:19:48+02:00
Українські Новини
Три корисні поради, які допоможуть у виборі плавленого сиру

Три корисні поради, які допоможуть у виборі плавленого сиру

Елена Новикова
Телеканал Інтер, Корисна програма, Плавлений сир, корисні властивості

Плавлений сир - улюблений продукт багатьох українців. Він дуже корисний для організму, адже в ньому багато кальцію, який необхідний для формування та зміцнення зубів, кісток і для поліпшення стану шкіри, волосся та нігтів. Зараз в магазинах представлений великий асортимент плавлених сирів. Про те, як правильно його вибрати та яку користь він приносить, розповідається в "Корисній програмі" телеканалу "Інтер".

"У плавленому сирі багато кальцію, який необхідний для формування та зміцнення зубів і кісток, а фосфор покращує стан шкіри, волосся та нігтів. До складу плавленого сиру також входять жиророзчинні вітаміни: вітамін А покращує зір, вітамін D захищає організм від інфекцій, а вітамін Е зменшує ризик серцево-судинних захворювань", — каже лікар-гастроентеролог Олена Михайленко

Лікар зазначає: незважаючи на очевидну користь, плавлений сир є калорійним продуктом, його жирність доходить до 55%, тому не рекомендується вживати його занадто багато. Норма для дорослої здорової людини – не більше одного брикету, тобто 100 г на добу. А людям, що страждають ожирінням або мають проблеми з обміном речовин, сири показані тільки в невеликій кількості.

Для того, щоб вибрати якісний плавлений сир, слід звертати увагу на склад продукту, його колір і термін придатності:

  1. Існує плавлений сир, а буває сирний продукт. За виглядом і смаком вони мало відрізняються, а от у їх складі є різниця. Тому – читайте склад. Справжній плавлений сир містить сири, сир, сухе молоко, вершки або вершкове масло, плавильні солі, консерванти, іноді добавки. Сирний же продукт виготовляється з використанням рослинних жирів і немолочних білків, хоча і за технологією плавленого сиру. Сирний продукт гірше засвоюється організмом, ніж плавлений сир.
  2. Якісний плавлений сир повинен бути рівномірно забарвлений. Чим жирніше сир, тим його забарвлення більш інтенсивне. Незначна кількість порожнин у тілі сиру допускається, а ось бульбашки небажані.
  3. Плавлений сир зберігається довше твердого, оскільки проходить термічну обробку. Проте термін зберігання "живого" сиру не може бути більше 2 місяців. Сири, що пройшли стерилізацію, зберігаються 12-18 місяців, але вони менш корисні для здоров'я. Важливо пам'ятати, що фракції натуральних продуктів, наприклад, шматочки шинки, грибів знижують термін придатності, і, щоб його знову підвищити, сир додають консервант.

Більше про плавлений сир можна дізнатися у випуску "Корисної програми".

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