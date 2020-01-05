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05 января 2020, воскресенье, 21:59 30
Наука 2020-01-05T21:59:12+02:00
Українські Новини
Перец чили продлевает жизнь, - итальянские ученые

Перец чили продлевает жизнь, - итальянские ученые

Ярина Вацяк
Ученые, Исследование, Инсульт, Инфаркт, Сердечный приступ, перец чили, перец
Перец Чили. Фото: edaplus.info
Перец Чили. Фото: edaplus.info

Согласно новому исследованию, проведенному в Италии, специи могут проделать жизнь. Исследователи отслеживали пищевые привычки и состояние здоровья более 20 000 итальянских граждан в течение восьми лет и обнаружили, что люди, которые регулярно ели перец чили, на 23% реже умирают по любой причине по сравнению с теми, кто избегал употребления чили перец, пишет StudyFinds.

Кроме того, исследовательская группа отметила, что люди, которые едят перец чили регулярно (по крайней мере, четыре раза в неделю), имеют на 40% меньше шансов умереть от сердечного приступа и более чем на 50% меньше шансов умереть от инсульта (кровоток в мозг). В общей сложности 22 811 человек, живущих в регионе Молизе Италии, принимали участие в исследовании.

"Интересным фактом является то, что защита от риска смертности не зависела от типа диеты, которой следовали люди. Другими словами, кто-то может придерживаться здоровой средиземноморской диеты, кто-то другой может питаться менее здорово, но для всех них перец чили обладает защитным эффектом", - объясняет автор первого исследования Мариалаура Боначчо, эпидемиолог-невромед.

Этот исследование является частью все более крупной научной инициативы, называемой исследованием Моли-сани. Это обширный и долгосрочный проект, в котором исследуется, как перец чили влияет на риск смерти среди народов Европы и Средиземноморья.

"Перец чили является фундаментальным компонентом нашей пищевой культуры. Мы видим его висящим на итальянских балконах и даже изображенным на драгоценностях. На протяжении веков полезные свойства всех видов были связаны с его потреблением, в основном на основе анекдотов или традиций, если не волшебства. В настоящее время важно, чтобы исследование имело серьезные последствия, предоставляя строгие и научные доказательства", - комментирует Лиция Яковьелло, директор департамента эпидемиологии и профилактики в I.R.C.C.S. Нейромед и профессор гигиены и общественного здравоохранения в Университете дель Инсубрия в Варезе.

Авторы исследования говорят, что необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять, почему перец чили так полезен с точки зрения здоровья. Тем не менее, результаты, безусловно, побуждают включить дополнительный перец чили или два в прием пищи.

Как сообщали Українські Новини, исследование ученых из Эдинбурга показало, хозяева котов живут дольше и реже страдают от инфарктов.

Кроме того, чашка кофе с утра продлевает жизнь на 9 минут каждый день, а ежедневные 5-минутные пробежки продлевают жизнь на 3 года.

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