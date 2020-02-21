ФК "Шахтар" готовий відправити власний літак до Уханю, щоб забрати Настю Зінченко з собачкою

Капітан команди футбольного клубу "Шахтар" Андрій П'ятов після матчу з командою "Бенфікою" заявив про бажання і намір направити клубний літак за українкою Анастасією Зінченко, яку відмовилися евакуювати через собаку. Про це він заявив в коментарі офіційному сайту shakhtar.com.

"Після матчу дізналися. "Бенфіці" вирішальний гол забив Віктор Коваленко – він же з Херсона, як і ця дівчина, Настя Зінченко. Після поєдинку вдалося поспілкуватися з [президентом клубу] Рінатом Ахметовим. Обговорили гру, і президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, щоб забрати Настю і інших українців з Китаю. Домовилися, що якщо в цьому буде потреба, то клуб готовий відправити наш клубний літак за рештою в Ухані українцями", – сказав П'ятов.

Футболіст також зазначив, що всі виручені кошти від продажу квитків на матч з "Бенфікою", будуть спрямовані на забезпечення комфортних побутових умов для тих, хто змушений перебувати ці 14 днів карантину у Нових Санжарах.

Як повідомляли Українські Новини, Анастасії Зінченко, яка залишилася в Китаї через собаку, поліція Уханя привезла додому продукти.