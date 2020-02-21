Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты

Украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться и осталась в Китае с собакой, полицейские привезли на дом продукты и защитные средства из-за запрета покидать помещение. Об этом Настя сообщила в Instagram, выложив сюжет в сториз. Анастасия рассказывала, что для выхода из квартиры этого нужен специальный пропуск, но полиция, очевидно, лично привезла ей еду домой. Как сообщали Українські Новини, украинке, которая не смогла вылететь с собакой домой, посольство пообещало оказать помощь. По неподтвержденным данным Россия может эвакуировать и оставить у себя на карантин украинку Анастасию Зинченко, которая не смогла вылететь в Украину спецрейсом, потому что на борт отказались взять ее собаку. В четверг Украина эвакуировала из Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев.