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21 февраля 2020, пятница, 10:50 483
Общество 2020-02-21T10:50:39+02:00
Українські Новини
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты

Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты

Ольга Фандорина
Китай, Коронавирус, эвакуация украинцев из Уханя, Анастасия Зинченко
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko

Украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться и осталась в Китае с собакой, полицейские привезли на дом продукты и защитные средства из-за запрета покидать помещение.

Об этом Настя сообщила в Instagram, выложив сюжет в сториз.

Анастасия рассказывала, что для выхода из квартиры этого нужен специальный пропуск, но полиция, очевидно, лично привезла ей еду домой. 

Как сообщали Українські Новини, украинке, которая не смогла вылететь с собакой домой, посольство пообещало оказать помощь.

По неподтвержденным данным Россия может эвакуировать и оставить у себя на карантин украинку Анастасию Зинченко, которая не смогла вылететь в Украину спецрейсом, потому что на борт отказались взять ее собаку.  

В четверг Украина эвакуировала из Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев.

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