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  • Великдень-2020. Коли українці відзначають найбільший релігійний свято
22 лютого 2020, субота, 09:12 4
Lifestyle 2020-02-22T09:12:01+02:00
Українські Новини
Великдень-2020. Коли українці відзначають найбільший релігійний свято

Великдень-2020. Коли українці відзначають найбільший релігійний свято

Кира Молчанова
Коли свято, свято, Великдень-2020, Великдень
Великдень. Фото: pixabay.com
Великдень. Фото: pixabay.com

Якщо в минулому році в українців був "пізній" Великдень, то в цьому році головне релігійне свято року православні відзначатимуть 19 квітня, а католики – 12 квітня.

Дата Пасхи різна кожен рік і залежить від часу першого весняного повного місяця. Однак свято може бути лише в межах з 4 квітня до 8 травня.Так вирішили у 325 році на першому Вселенському соборі в місті Нікеї.

Пасхою завершується Великий Піст, який триває 48 днів. Свято символізує перемогу життя над смертю і нагадує про те, що Ісус помер на хресті, щоб врятувати все людство.

Від того, коли буде Пасха, залежать дати інших релігійних свят: Вознесіння, Трійці, П'ятидесятниці, а також Великого і Петрівського посту.

Раніше Українські Новини повідомляли, як будуть відпочивати українці на великодні свята.

В 2020 році 8 березня залишили державним святом. Цей день продовжує бути вихідним — українці будуть відпочивати більше, ніж зазвичай.

Перед початком Великого посту є можливість веліло відгуляти Масляну на одному із заходів у Києві та області.

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