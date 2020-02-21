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21 лютого 2020, пʼятниця, 14:37 5 Документ
Транспорт 2020-02-21T15:00:01+02:00
Українські Новини
Поїзд до Москви виявився найприбутковішим в 2019

Поїзд до Москви виявився найприбутковішим в 2019

Елена Литвин
Пасажирський поїзд, Київ-Москва, Укрзалізниця, Прибуток
Поїзд Київ-Москва. Фото: Rail-Club.RU
Поїзд Київ-Москва. Фото: Rail-Club.RU

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" констатує, що в 2019 році найприбутковішим поїздом міжнародного напряму був "Київ - Москва" з показником прибутку 145,2 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба АТ.

Згідно з ним, на даному напрямку було запропоновано 339 414 місць, з яких реалізували 253 530.

На другому місці серед міжнародних напрямків по прибутковості виявився потяг "Кривий Ріг - Москва" з показником 95,7 млн гривень (із запропонованих 173 050 місць реалізовано 141 708), на третьому - "Одеса - Москва" з 54,9 млн гривень (з 140 518 місць реалізовано 116 146), на четвертому - "Одеса - Перемишль" з 22,2 млн гривень (з 106 392 місць реалізовано 80 298), на п'ятому - "Київ – Санкт-Петербург" з 16 млн гривень (з 57 432 місць реалізовано 33 081).

При цьому найбільш збитковими були визнані напряму "Хмельницький - Москва" зі збитками 4,5 млн гривень (з 91 767 продано 54 656) та "Львів-Перемишль" з 3 млн гривень (з 30 816 продано 15 580).

Статистика прибутковості потягівСтатистика прибутковості поїздів

У свою чергу лідером серед внутрішніх напрямків по прибутковості став потяг "Київ - Одеса" з показником прибутку 74,5 млн гривень (з 427 104 реалізовано 387 177).

Друге місце зайняв потяг "Київ - Львів" з 56 млн гривень (з 392 582 реалізовано 333 313), третє - "Дніпро - Київ" з 55,7 млн гривень (з 407 996 реалізовано 383 520), четверте - "Харків - Київ" з 47,4 млн гривень (з 385 362 реалізовано 325 237), п'яте - "Київ - Запоріжжя" з 33,7 млн гривень (з 220 712 реалізовано 197 065).

Прибуткові поїзда в 2019Прибуткові поїзда в 2019

Найзбитковішим в минулому році виявився внутрішній потяг "Львів - Бахмут" зі збитками 275,5 млн гривень (з 416 828 продано 367 711), на другому місці - "Ужгород - Лисичанськ" з 260,3 млн. гривень (з 459 622 реалізовано 457 167), на третьому - "Маріуполь - Львів" з 217,1 млн гривень (з 449 994 продано 422 265), на четвертому - "Івано-Франківськ - Миколаїв" з 209,1 млн гривень (з 429 437 продано 396 589), на п'ятому - "Київ - Рахів" з 189,6 млн гривень (з 548 456 продано 502 835).

У цілому за підсумками роботи 2019 роки від пасажирських перевезень на дальньому сполученні очікуваний збиток становить 6,5 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше з поїзда "Київ - Москва" зняли китаянку з підозрою на коронавірус.

Пасажири при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення у програмі "Дія".

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