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21 лютого 2020, пʼятниця, 13:38 11
Суспільство 2020-02-21T14:04:57+02:00
Українські Новини
З поїзда "Київ - Москва" зняли китаянку з підозрою на коронавірус: "Укрзалізниця" перевіряє інформацію

З поїзда "Київ - Москва" зняли китаянку з підозрою на коронавірус: "Укрзалізниця" перевіряє інформацію

Ольга Фандорина
Потяг, Коронавірус, коронавірус в Китаї, Укрзалізниця

Укрзалізниця перевіряє інформацію про пасажирці поїзда Київ-Москва, яку зняли з рейсу у російському Брянську з-за підозр на коронавірус. Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці.

За попередньою інформацією, пасажирку з симптомами респіраторного захворювання виявили під час проходження митно-прикордонного контролю на залізничній станції Суземка (Росія). Для виключення підозри на коронавірус вагон поїзда, в якому подорожувала китаянка, відчепили в Брянську.

"Основний склад поїзда прибув в кінцевий пункт призначення - міста Москва. Зараз Укрзалізниця в координації з Центром громадського здоров'я Моз України, Міністерством інфраструктури та Державною прикордонною службою звернулася за офіційною інформацією до російської сторони", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, що відбувається в Нових Санжарах: майже всіх затриманих відпустили, в лікарнях залишаються 5 поліцейських.

У п'ятницю, 20 лютого, Україна евакуювала з міста Ухань (Китай) 48 українців і 29 іноземних громадян.

Правоохоронці повідомили, що всього було затримано 24 людини, з них 17 вранці і пізніше ще 7.

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З поїзда "Київ - Москва" зняли китаянку з підозрою на коронавірус: "Укрзалізниця" перевіряє інформацію
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