З поїзда "Київ - Москва" зняли китаянку з підозрою на коронавірус: "Укрзалізниця" перевіряє інформацію

Укрзалізниця перевіряє інформацію про пасажирці поїзда Київ-Москва, яку зняли з рейсу у російському Брянську з-за підозр на коронавірус. Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці.

За попередньою інформацією, пасажирку з симптомами респіраторного захворювання виявили під час проходження митно-прикордонного контролю на залізничній станції Суземка (Росія). Для виключення підозри на коронавірус вагон поїзда, в якому подорожувала китаянка, відчепили в Брянську.

"Основний склад поїзда прибув в кінцевий пункт призначення - міста Москва. Зараз Укрзалізниця в координації з Центром громадського здоров'я Моз України, Міністерством інфраструктури та Державною прикордонною службою звернулася за офіційною інформацією до російської сторони", - йдеться в повідомленні.

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