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21 лютого 2020, пʼятниця, 12:00 6
Суспільство 2020-02-21T12:11:00+02:00
Українські Новини
Кожен четвертий українець вважає Євромайдан антидержавним переворотом, - опитування

Кожен четвертий українець вважає Євромайдан антидержавним переворотом, - опитування

Надежда Комендантова
Євромайдан, Державний переворот, соцопитування, Опитування
Євромайдан.
Євромайдан.

45,5% респондентів, опитаних Центром політичних і економічних досліджень імені Олександра Разумкова, вважають, що події 2013-2014 років Революцією Гідності, 23% - антидержавним переворотом, 18% - вимушеною зміною влади не цілком легітимними засобами.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 14% не змогли відповісти.

Респондентам ставилося запитання, чи хотіли б ви повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року.

72% відповіли позитивно, 28% не хотіли б повернути колишній стан країни.

Опитування проводилося 13-18 грудня 2019 року, в ході його було опитано 2 017 респондентів від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, 65,9% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, не вірять в Майдан-3 в 2020 році.

Раніше президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні і закликав українців до єднання у День Героїв Небесної сотні.

Тим часом, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка під час зустрічі в Офісі Президента з родичами загиблих 20 лютого 2014 року заявив, що на даний момент у справах про злочини, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках, засудили 44 людини.

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