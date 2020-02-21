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21 лютого 2020, пʼятниця, 10:53 43 Відео
Економіка 2020-02-21T22:00:07+02:00
Українські Новини
Директор "Укрпошти" зізнався, що отримує 825 тис. гривень на місяць

Директор "Укрпошти" зізнався, що отримує 825 тис. гривень на місяць

Ірина Дорофейчук
Ігор Смілянський, пошта, Укрпошта, Зарплата
Ігор Смілянський. Фото: Facebook/Ігор Смілянський
Ігор Смілянський. Фото: Facebook/Ігор Смілянський

Зарплата голови "Укрпошти" у 200 разів більша за зарплату листоноші і становить 836 тисяч гривень на місяць. Про це заявив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський у ефірі телеканалу Україна.24.

"Моя зарплата прив’язана до зарплати листоноші, тому це 200 разів мінімальна зарплата… 836 тисяч гривень на місяць", - заявив Смілянський, інформує портал epravda.com.ua

Також він уточнив, що це сума без урахування штрафів.

"Якщо ви керівник державного підприємства, один випадок по фінмоніторингу може коштувати 204 тисячі штрафу особисто на генерального директора, а я сплатив останній квартал штраф, бо ми на один день запізнилися по податках через комп’ютерні проблеми, тому це ж завжди всі рахують, скільки може бути", - резюмує очільник "Укрпошти".

Смілянський дивується, що за 25 років ніхто з державних службовців не жалівся на маленьку зарплатню.

"Я за те щоб в країні все було чесно, мені дивно, що за 25 років, жоден держслужбовець не скаржився на зарплату.

В країні становилось гірше, у Конча-Заспі становилося краще, але ніхто не скаржився ніколи на зарплату. Країною керували 25 років дешеві менеджери", - підсумовує Смілянський.

(На відео з 6:38)

Він також нагадав, що сума заробітної плати встановлена Кабінетом міністрів, згідно до розміру державного підприємства, виручки та кількості працівників

"Мені завжди люди пишуть, що хотіли, аби я працював безкоштовно. Якщо я буду працювати безкоштовно, це дасть можливість кожному працівнику збільшити зарплату на 9 грн 72 копійки в місяць. Можете порахувати наскільки це може вплинути", - каже Смілянський.

Як інформували Українські Новини, у 2019 році акціонерне товариство "Укрпошта" отримало 500 млн гривень дотацій з державного бюджету на компенсацію витрат по виплаті та доставці пенсій і грошової допомоги населенню.

Також агентство повідомляло, що в 2019 році Пенсійний фонд збільшив виплати компанії "Укрпошта" за послуги з виплати та доставки пенсій на 7% до 1,485 млрд гривень.

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