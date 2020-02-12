Пенсійний фонд збільшив виплати "Укрпошті" за доставку пенсій на 7% до 1,5 млрд гривень в 2019

Пенсійний фонд збільшив виплати компанії "Укрпошта" за послуги з виплати та доставки пенсій на 7% до 1,485 млрд гривень в 2019 році.

Про це йдеться у відповіді Пенсійного фонду на інформаційний запит Українських Новин.

"Загальні видатки Пенсійного Фонду України, які фінансуються як за рахунок власних коштів і коштів державного бюджету України, на оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат у 2017 році склали 1 259 млн гривень, в 2018 – 1 388 млн гривень, в 2019 році – 1485 млн гривень", - йдеться в документі.

Таким чином, у 2018 році вони зросли на 10%, а в 2019 році – на 7%.

Пресслужба Пенсійного фонду уточнила, що ці витрати включають в себе тільки сплату послуг "Укрпошти" з доставки та виплати пенсій згідно з тарифами, затвердженими наказом Держкомітети зв'язку та інформатизації №186 від 2004 року.

Також Пенсійний фонд нагадує, що крім зазначених сум держбюджетом-2019 передбачається 500 млн гривень на компенсацію витрат "Укрпошті" з доставки та виплати пенсій населенню.

У підсумку, загальна сума виплат і компенсацій "Укрпошті" за доставку пенсій у 2019 році становить 1985 млн гривень.

Як повідомлялося, директор "Укрпошти" Ігор Смілянський отримує зарплату в два рази більше, ніж президент США.

Він обґрунтовує розмір зарплати прибутком компанії за 2019 рік у розмірі 600 млн гривень.