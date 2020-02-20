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20 февраля 2020, четверг, 16:15 67
Общество 2020-02-20T16:19:41+02:00
Українські Новини
53% переселенцев не трудоустроены, — исследование

53% переселенцев не трудоустроены, — исследование

Кира Молчанова
Опрос, работа, Занятость, Переселенцы, ВПЛ
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

Пока 36% переселенцев не собираются возвращаться на прежнее место жительства, 53% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине, которые были опрошены Международной организацией по миграции, не трудоустроены по состоянию на сентябрь 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

При этом 47% опрошенных трудоустроены.

Из числа нетрудоустроенных 7% — активно ищут работу, 25% — пенсионеры, 13% — заняты работой по дому и уходом за детьми, 4% — лица с инвалидностью, 3% — студенты, 1% — хотят иметь работу, но активно ее не ищут.

По сравнению с июнем 2018 года уровень занятости переселенцев увеличился на 5%.

Также, согласно опросу, 83% из нетрудоустроенных — женщины, 17% — мужчины.

Среднемесячный доход на одного члена ВПЛ составил 3 631 гривну при средней зарплате по Украине 5 398 гривен и прожиточном минимуме 3 729 гривен.

В июне 2018 года средний доход опрошенных переселенцев составлял 2 090 гривен.

Исследование проводилось в июне-сентябре 2019 года, во время которого было опрошено 7 606 респондентов: 2 046 — в личном интервью, 3 970 - в телефонном интервью и 1 227 — в 5 пунктах пропусках.

Как сообщали Українські Новини, по данным опроса, который проводился в Украине весной 2019 года, больше половины переселенцев ищут работу дольше года.

Верховная Рада обеспечила бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц и детей, пострадавших в результате боевых действий, в школах и высших учебных заведениях.

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