36% переселенцев не намерены возвращаться на прежнее место проживания, — опрос

Пока соцопросы фиксируют большое число нетрудоустроенных переселенцев, 36% перемещенных лиц в Украине, которые были опрошены Международной организацией по миграции, не намерены возвращаться на прежнее место проживания.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

При этом 21% опрошенных намерен возвратиться после окончания конфликта, 14% — допускает возвращение в будущем, 1% намерен вернуться в ближайшее время, 28% — затруднились ответить.

Согласно опросу, 80% переселенцев пребывают в нынешнем месте проживания более 3 лет, 11% — от 1 до 3 лет и 4% — до 1 года.

Исследование проводилось в июне-сентябре 2019 года, во время которого Международная организация по миграции опросила 7606 респондентов: 2046 — в личном интервью, 3970 — в телефонном интервью и 1227 — в 5 пунктах пропусках.

Как сообщали Українські Новини, 53% опрошенных Международной организацией по миграции переселенцев в Украине не трудоустроены.

Верховная Рада обеспечила бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц и детей, пострадавших в результате боевых действий, в школах и высших учебных заведениях.