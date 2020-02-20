подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
20 февраля 2020, четверг, 15:53 129
Общество 2020-02-20T15:57:20+02:00
Українські Новини
36% переселенцев не намерены возвращаться на прежнее место проживания, — опрос

36% переселенцев не намерены возвращаться на прежнее место проживания, — опрос

Кира Молчанова
ВПЛ, Переселенцы, Возвращение, Дом, Опросы
Переселенцы не намерены возвращаться. Фото: Pixabay
Переселенцы не намерены возвращаться. Фото: Pixabay

Пока соцопросы фиксируют большое число нетрудоустроенных переселенцев, 36% перемещенных лиц в Украине, которые были опрошены Международной организацией по миграции, не намерены возвращаться на прежнее место проживания.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

При этом 21% опрошенных намерен возвратиться после окончания конфликта, 14% — допускает возвращение в будущем, 1% намерен вернуться в ближайшее время, 28% — затруднились ответить.

Согласно опросу, 80% переселенцев пребывают в нынешнем месте проживания более 3 лет, 11% — от 1 до 3 лет и 4% — до 1 года.

Исследование проводилось в июне-сентябре 2019 года, во время которого Международная организация по миграции опросила 7606 респондентов: 2046 — в личном интервью, 3970 — в телефонном интервью и 1227 — в 5 пунктах пропусках.

Как сообщали Українські Новини, 53% опрошенных Международной организацией по миграции переселенцев в Украине не трудоустроены.

Верховная Рада обеспечила бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц и детей, пострадавших в результате боевых действий, в школах и высших учебных заведениях.

Больше новостей о: ВПЛ Переселенцы Возвращение Дом Опросы

Эвакуированных из Уханя везут в Новые Санжары: к протестующим приехал Аваков
Выздоровели заболевшие коронавирусом украинцы на круизном лайнере Diamond Princess
Новости
В немецком городе Ханау неизвестный убил 11 человек и покончил жизнь самоубийством 16:30
Крупнейший производитель стали намерен остановить мартеновское производство 16:22
Аваков в Новых Санжарах. Фото: facebook.com/synegubov.oleg
Эвакуированных из Уханя везут в Новые Санжары: к протестующим приехал Аваков 16:20 Обновляется
53% переселенцев не трудоустроены, — исследование 16:15
Боевики обстреляли кладбище в Попасной Луганской области 16:15
больше новостей
Аваков в Новых Санжарах. Фото: facebook.com/synegubov.oleg
Эвакуированных из Уханя везут в Новые Санжары: к протестующим приехал Аваков 16:20 Обновляется
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
больше новостей
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
Кучухидзе Антон: Мининфраструктуры пиарится на коронавирусе 07:52 Мнение
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. гривен 22:10 Документ
Одна из больниц Киевской области согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев 10:46 Документ
больше новостей
Часть персонала "Новых Санжар" уволилась перед эвакуацией украинцев, остальных вывезли
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok