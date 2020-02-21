Міжнародний день рідної мови і карнавал в Ріо: що відзначають 21 лютого

Сьогодні, 21 лютого відзначають Всесвітній день екскурсовода, а також Міжнародний день рідної мови.

Сьогодні в Португалії та Бразилії в Ріо-де-Жанейро стартують знамениті карнавали.

Неофіційно також можна відзначити День боротьби з забудькуватістю, День успішної бізнес-вумен, День купівлі нової зубної щітки, День гомофоба, а також Господарський день.

За православним календарем, 21 лютого відзначається день пам'яті пророка Захарія Серповидця, великомученика Федора (Феодора) Стратилата.

В народі вважали, що якщо вночі прогриміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великий приплід у тварин і часті дощі влітку. Наші Предки вважали, чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим буде березень.

Іменини отмечают:

Савва

Захар

Федір

Степан

Прохор

Макар

Никифор

Полікарп

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 21 лютого, в Україні вдень +2...+6 градусів, вночі -2...+1 градус. На Заході і Сході мокрий сніг з дощем. Вітер 3-8 м/с.

Прогноз погоди на 21 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні курс гривні до долара підвищився на 4,54 коп. і становить 24,4777 UAH/USD. Курс гривні до євро на 21 лютого, встановлений на рівні 26,4249 UAH/EUR.

Люди, народжені в цей день під знаком Водолія. А Українські Новини вже оприлюднили гороскоп здоров'я на сьогодні для всіх знаків зодіаку.