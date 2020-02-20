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  • Близнецам не следует заниматься самолечением, а Весы будут полны сил и энергии — гороскоп здоровья
20 февраля 2020, четверг, 21:22 60
Lifestyle 2020-02-20T21:22:45+02:00
Українські Новини
Близнецам не следует заниматься самолечением, а Весы будут полны сил и энергии — гороскоп здоровья

Близнецам не следует заниматься самолечением, а Весы будут полны сил и энергии — гороскоп здоровья

Елена Новикова
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Бегущая девушка. Фото: pixabay
Бегущая девушка. Фото: pixabay

В то время, как в Украине многие болеют гриппом и ОРВИ, важно следить за своим здоровьем. Астрологи отмечают, что некоторым знакам зодиака следует уделить внимание укреплению иммунитета. Подробнее о том, что советуют астрологи на пятницу, 21 февраля, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Для того, чтобы стать более энергичными, звезды советуют Овнам принимать комплекс витаминов. Также Овнам следует обратить внимание на йогу и массаж. 

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день звезды советуют обратить внимание на состояние кожи головы. Если волосы сухие и ломкие, то следует сменить шампунь.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день звезды не советуют Близнецам заниматься самолечением. Есть риск ошибиться. Если что-то беспокоит, то лучше обратиться к врачу. 

Рак (21 июня – 22 июля)

В пятницу Ракам следует быть очень внимательными при выборе лекарств. Звезды советуют тщательно изучить побочные свойства, прежде чем принимать что-то. 

Лев (23 июля – 22 августа)

В пятницу звезды советуют как можно больше времени посвятить ходьбе. Свежий воздух и легкая разминка суставов - вот, что нужно Львам в этот день. 

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день звезды советуют посоветоваться с врачем, прежде чем принимать какие-то лекарства. Неправильно подобранные лекарства могут очень сильно навредить Девам в пятницу. 

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют посвятить день спорту, ведь Весы будут полны сил и энергии. Единственное, чего стоит опасаться - небольшого растяжения мышц

Скорпион (23 октября – 22 ноября) 

Наибольшую пользу для здоровья Скорпионов в этот день принесут плаванье, конный спорт, поход в сауну или на теннисный корт. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) 

В пятницу у Стрельцов будет благоприятный день для увеличения физической нагрузки. Но вечером звезды советуют принять расслабляющую ванну.  

Козерог (22 декабря – 19 января)

В пятницу Козероги будут хорошо себя чувствовать. Но это не повод не обращать на самочувствие внимание, ведь постоянные стрессы и сильные переживания могут негативно повлиять на здоровье. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям уделить внимание горлу. Лучше отказаться от холодных напитков и провести профилактику. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В пятницу звезды советуют Рыбам отказаться от чрезмерного употребления белка, ведь он дает большую нагрузку на почки. А с ними у Рыб возможны проблемы.

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