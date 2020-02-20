Депутати Новосанжарської селищної ради закликають Зеленського не допустити, щоб евакуйованих українців розмістили в їхньому медцентрі

Депутати Новосанжарської селищної ради закликають президента Володимира Зеленського, міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не допустити розміщення евакуйованих з китайського Уханя українців та іноземних громадян у медичному центрі "Нові Санжари".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Новосанжарської селищної ради, передають Українські Новини.



З таким закликом вони звернулися також до депутата Верховної Ради Костянтина Касаю (фракція "Слуга народу", обраний в Раду від Полтавської області по округу, в який входять Нові Санжари).



З таким закликом вони звернулися також до депутата Верховної Ради Костянтина Касая (фракція "Слуга народу", обраний в Раду від Полтавської області в окрузі, до якого входять Нові Санжари).



"Ми, депутати селищної ради, розуміємо, що має бути створена база для хворих на коронавірус або тих, хто контактував з такими людьми, база, яка відповідає нормам протиепідемічного режиму на рівні держави. Така база в нашому районі відсутня. У Нових Санжарах лікарня не забезпечена необхідним обладнанням, препаратами і не готова для надання повноцінної медичної допомоги для лікування хворих на коронавірус", - сказано в повідомленні.



Депутати виступають категорично проти розміщення евакуйованих з Уханя громадян у медцентрі "Нові Санжари", щоб не допустити проникнення поширення інфекції коронавірусу на території селища.



Вони підкреслюють, що в медцентрі немає необхідних умов для перебування карантинного типу.



Зокрема, відсутні ізолятори, бокси, належні вентиляційні системи для ізоляції.

Зазначено, що каналізаційна система підключена до централізованої каналізаційної системи селища, яка витікає на відкриті поля фільтрації в селі Зачепилівка.



Відповідне звернення було прийнято на позачерговій сесії Новосанжарської селищної ради в четвер.



Як повідомляли Українські Новини, 5 автобусів доставлять евакуйованих з китайського Уханя громадян України та іноземців в медичний центр Нацгвардії "Нові Санжари".



Тим часом заступник голови МОЗ переконує жителів Нових Санжар, що їм нічого не загрожує.