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20 лютого 2020, четвер, 19:04 12
Суспільство 2020-02-20T19:16:37+02:00
Українські Новини
Заступник глави МОЗ переконує жителів Нових Санжар, що їм нічого не загрожує

Заступник глави МОЗ переконує жителів Нових Санжар, що їм нічого не загрожує

Валерия Драгомирова
МОЗ, Віктор Ляшко, Коронавірус, Нові Санжари

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко намагається переконати жителів Нових Санжар, що їм нічого не загрожує, так як всі евакуйовані пройшли неодноразове обстеження, всі вони здорові. Відповідне відео показав у Facebook директор департаменту комунікацій в МВС Артем Шевченко.

"Це здорові люди, яких привезли із зони. Всіх, у кого були симптоми, не випустили навіть з Китаю", - сказав Ляшко.


Він також пояснив, чому влада не стала розміщувати евакуюваних з Уханя у військових госпіталях.

"Ви всі кричите, чому не у військові госпіталі. На жаль, в Україні триває війна, щодня пораненим надають медичну допомогу", - сказав він.

"Це ви сьогодні так голосно кричите. Але не дай боже виникне ситуація, і когось з рідні потрібно госпіталізувати, а там – здорова людина, ви будете кричати зворотнє", - звернувся до людей Ляшко.

Він пояснив мешканцям Санжар, що інфекція не передається повітрям на відстань більше 1,5 метра, а евакуйовані люди навіть не будуть виходити з приміщення.

"Ця інфекція не літає в повітрі так, щоб можна було заразитися. Достатньо 1,5 метра - і все, можна заразитися. Ці люди не будуть виходити навіть на вулицю", - сказав Ляшко.



Як повідомили Українським Новинам у МВС, евакуйовані з Уханя громадяни приїдуть саме до "Нових Санжар", інших варіантів немає.

Тим часом Китай вирішує питання розміщення трьох недопущених на евакуацію українців, температура яких нормалізувалася.

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