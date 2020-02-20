Евакуйовані громадяни приїдуть саме до "Нових Санжар", інших варіантів немає, - МВС

Правоохоронні органи не розглядають інших варіантів розміщення евакуйованих з китайського Уханя громадян, крім медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Про це Українським Новинам повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.



"Так, інших варіантів немає", - сказав він.



За його словами, евакуйовані громадяни приїдуть саме до "Нових Санжар".



Також, відповідаючи на питання, чому так довго громадяни їдуть в санаторій, Шевченко повідомив, що всьому виною далека дорога і пов'язані з цим обставини.



Поліція Полтавської області також підтвердила, що ніякі інші варіанти розміщення евакуйованих з Китаю громадян не розглядаються.



Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що у зв'язку з блокуванням місцевим населенням розміщення евакуйованих у "Нових Санжарах" розглядаються й інші місця обсервації (карантину).



Як повідомляли Українські Новини, 5 автобусів доставлять евакуйованих з китайського Уханя громадян України та іноземних громадян в медцентр Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.



Також Нацгвардія спростовує інформацію про масове звільнення співробітників "Нових Санжар".