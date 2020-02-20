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20 лютого 2020, четвер, 18:36 25
Суспільство 2020-02-20T18:37:23+02:00
Українські Новини
Евакуйовані громадяни приїдуть саме до "Нових Санжар", інших варіантів немає, - МВС

Евакуйовані громадяни приїдуть саме до "Нових Санжар", інших варіантів немає, - МВС

Валерия Драгомирова
мвс, Поліція Полтавської області, Евакуація українців, Нові Санжари
"Нові Санжари" санаторій. Фото: сайт НГУ

Правоохоронні органи не розглядають інших варіантів розміщення евакуйованих з китайського Уханя громадян, крім медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Про це Українським Новинам повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Так, інших варіантів немає", - сказав він.

За його словами, евакуйовані громадяни приїдуть саме до "Нових Санжар".

Також, відповідаючи на питання, чому так довго громадяни їдуть в санаторій, Шевченко повідомив, що всьому виною далека дорога і пов'язані з цим обставини.

Поліція Полтавської області також підтвердила, що ніякі інші варіанти розміщення евакуйованих з Китаю громадян не розглядаються.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що у зв'язку з блокуванням місцевим населенням розміщення евакуйованих у "Нових Санжарах" розглядаються й інші місця обсервації (карантину).

Як повідомляли Українські Новини, 5 автобусів доставлять евакуйованих з китайського Уханя громадян України та іноземних громадян в медцентр Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Також Нацгвардія спростовує інформацію про масове звільнення співробітників "Нових Санжар".

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