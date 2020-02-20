Китай вирішує питання розміщення трьох недопущених на евакуацію українців, температура яких нормалізувалася

Температура тіла у 3 українців, які залишилися в Ухані (Китай), нормалізувалася, посольство України в Китаї вирішує питання їх подальшого розміщення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в Китаї в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"При останньому, 3-м медогляді, перед посадкою в літак була виявлена підвищена температура (37,4 - 37,5 С) у 3 українських громадян (2 чоловіків та 1 жінки) і 1 громадянки Казахстану, які, відповідно, не були допущені до посадки на літак... На щастя, вранці 20 лютого у всіх 3 наших співвітчизників температура тіла була нормальна", - йдеться в ньому.

Посольство України в Китаї зараз вирішує питання подальшого розміщення цих громадян. Наголошується, що 4 громадян були доставлені тимчасово в готель, в якому були забезпечені умови карантину.

У повідомленні також зазначається, що перед відльотом, китайським медперсоналом був проведений медичний огляд громадян України та іноземців на предмет виявлення можливих ознак інфікування коронавірусом або симптомів хвороби.

Огляд здійснювався в 3 етапи: на вході в аеропорт, в місцях паспортного і митного контролю та перед посадкою в літак.

Як повідомляли Українські Новини, увечері 19 лютого заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що літак з евакуйованими українцями вилетів з Уханя (Китай).

Він зазначив, що на етапі огляду китайськими медиками на борт не допустили 4 людей, 3 з них українці і 1 іноземка.

Лише на борт допущено 73 людини - 48 українських і 29 іноземних громадян.