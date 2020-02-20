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20 лютого 2020, четвер, 18:03 8
Зовнішня політика 2020-02-20T19:00:03+02:00
Українські Новини
Китай вирішує питання розміщення трьох недопущених на евакуацію українців, температура яких нормалізувалася

Китай вирішує питання розміщення трьох недопущених на евакуацію українців, температура яких нормалізувалася

Елизавета Кесельман
Китай, Посольство України в Китаї, коронавірус в Китаї, Евакуація українців з Китаю, евакуація українців з Уханя
Маска. Коронавірус. Китай. Фото: freepik
Маска. Коронавірус. Китай. Фото: freepik

Температура тіла у 3 українців, які залишилися в Ухані (Китай), нормалізувалася, посольство України в Китаї вирішує питання їх подальшого розміщення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в Китаї в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"При останньому, 3-м медогляді, перед посадкою в літак була виявлена підвищена температура (37,4 - 37,5 С) у 3 українських громадян (2 чоловіків та 1 жінки) і 1 громадянки Казахстану, які, відповідно, не були допущені до посадки на літак... На щастя, вранці 20 лютого у всіх 3 наших співвітчизників температура тіла була нормальна", - йдеться в ньому.

Посольство України в Китаї зараз вирішує питання подальшого розміщення цих громадян. Наголошується, що 4 громадян були доставлені тимчасово в готель, в якому були забезпечені умови карантину.

У повідомленні також зазначається, що перед відльотом, китайським медперсоналом був проведений медичний огляд громадян України та іноземців на предмет виявлення можливих ознак інфікування коронавірусом або симптомів хвороби.

Огляд здійснювався в 3 етапи: на вході в аеропорт, в місцях паспортного і митного контролю та перед посадкою в літак.

Як повідомляли Українські Новини, увечері 19 лютого заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що літак з евакуйованими українцями вилетів з Уханя (Китай).

Він зазначив, що на етапі огляду китайськими медиками на борт не допустили 4 людей, 3 з них українці і 1 іноземка.

Лише на борт допущено 73 людини - 48 українських і 29 іноземних громадян.

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