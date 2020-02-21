У 2019 Україна імпортувала автомобілів на рекордні 3,6 млрд доларів

В 2019 році порівняно з 2018 роком імпорт легкових автомобілів збільшився в 2,4 рази до 544 тис. одиниць на суму 3,6 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтопрому", передають Українські Новини.

Також повідомляють, що імпорт нових автомобілів склав 95,6 тис одиниць, а вживаних – 448,4 тис. одиниць.

"Найбільшим постачальником нових легкових автомобілів в 2019 році стала Японія. З країни висхідного сонця в Україну було ввезено 19,4 тис. нових машин на суму 469,3 млн доларів. На автомобілях найбільше заробила Німеччина, з якої українці імпортували 118,6 тис. легкових авто з пробігом, залишивши в ФРН більше 535,9 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році продажі легкових електромобілів зросли майже на третину, 92% з них - б/у.

Кожен 20 автомобіль в Україні знаходиться в заставі за кредитом, або ж на нього накладено арешт.