Україну накриють дощі та сніг: прогноз погоди перед вихідними

21 лютого в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +4...+6 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, температура вночі й удень -3...-8 градусів.

У Моршині вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +2...+4 градуси.

У Трускавці вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +2...+4 градуси.

У Сваляві вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі -2...-4 градуси, вдень 0...+2 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, на дорогах уночі місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +1...+6 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+8 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

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