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21 лютого 2020, пʼятниця, 05:45 7
Економіка 2020-02-21T07:45:02+02:00
Українські Новини
Військовослужбовцям не мають нараховувати відсотки та штрафи за кредитами: в НБУ дали пояснення

Військовослужбовцям не мають нараховувати відсотки та штрафи за кредитами: в НБУ дали пояснення

Анна Рудык
Кредит, Військовослужбовці, НБУ
Кредит. Фото: pixabay
Кредит. Фото: pixabay

Банки не мають нараховувати військовим відсотки за кредитами в період проходження військової служби.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, протягом останніх п'ятьох місяців до Національного банку надійшло понад 100 звернень військовослужбовців, які скаржаться на нарахування банками відсотків і штрафів за їхніми кредитами в період військової служби.

У НБУ повідомляють, що банки не мають нараховувати військовослужбовцям відсотки за кредитом, а також штрафи за несвоєчасне погашення під час проходження військової служби.

Це вимоги закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" (п. 15 ст. 14).

Це означає, що кредит військовослужбовця фактично "заморожується" на час проходження ним військової служби, а військовий має можливість тимчасово не виплачувати тіло кредиту, а банк не нараховує відсотки і штрафи за прострочення виплат.

Норми, що звільняють військовослужбовців від нарахування відсотків, штрафів і пені на час проходження військової служби, поширюються не тільки на банки, а й на небанківські фінансові установи.

Вказується, що Національний банк поки не є їхнім регулятором, але отримує звернення від військовослужбовців, у тому числі про порушення законодавства небанківськими фінустановами.

Національний банк 14 лютого направив банкам додаткове роз'яснення щодо виконання ними вимог законодавства, а саме - ненарахування відсотків, штрафів і пені за кредитами для професійних військових і контрактників від початку особливого періоду (з 18 березня 2014 року), а для мобілізованих військових - з дати їхньої мобілізації.

В НБУ наголосили, що за кожним випадком порушення Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Нацбанку зверталося безпосередньо до банків із вимогою вирішити ситуацію.

"Приблизно в 60% випадків проблему було вирішено позитивно для споживачів - банки списали неправомірно нараховані відсотки. Інші випадки наразі вирішуються", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що Національний банк перевірить дотримання прав військовослужбовців двома банками, на які скаржилися найчастіше, при запланованих у поточному році перевірок цих банків.

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