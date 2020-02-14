Кредиты в валюте снова популярны: в январе население и бизнес брали больше займов

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, увеличился на 0,1% с 971,871 млрд гривен по состоянию на 1 января до 972,658 млрд гривен на 1 февраля.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

В 2019 году объем кредитов экономике сократился на 9,4% с 1 073,1 млрд гривен до 972,658 млрд гривен.

Объем гривневых кредитов юрлицам за январь сократился на 3,4% с 440 млрд гривен до 425,2 млрд гривен.

Кредиты бизнесу в иностранной валюте увеличились на 3,6% с 320,9 млрд гривен на 1 января до 332,6 млрд гривен на 1 февраля.

Кредиты населению за январь увеличились на 2% с 206,2 млрд гривен на 1 января до 210,4 млрд гриве на 1 февраля.

Процентные ставки в январе по гривневым кредитам для бизнеса снизились на 1,8 п.п. до 13,2%, для населения увеличились на 1,3 п.п. до уровня 36,8%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса снизились на 0,9 п.п. до 4,1%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году объем кредитов экономике увеличился на 5,9% с 1 016,7 млрд гривен.

Тем временем, Национальный банк упростил порядок раскрытия банковской тайны.