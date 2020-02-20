53% переселенців не працевлаштовані, — дослідження

Поки 36% переселенців не збираються повертатися на колишнє місце проживання, 53% внутрішньо переміщених осіб (ВПЛ) в Україні, які були опитані Міжнародною організацією з міграції, не працевлаштовані за станом на вересень 2019 року.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 47% опитаних працевлаштовані.

З числа непрацевлаштованих 7% — активно шукають роботу, 25% — пенсіонери, 13% — зайняті роботою по будинку і доглядом за дітьми, 4% — особи з інвалідністю, 3% — студенти, 1% — хочуть мати роботу, але активно її не шукають.

в порівнянні з червнем 2018 року рівень зайнятості переселенців збільшився на 5%.

Також, згідно з опитуванням, 83% непрацевлаштованих — жінки, 17% — чоловіки.

Середньомісячний дохід на одного члена ВПЛ склав 3 631 гривню при середній зарплаті по Україні 5 398 гривень і прожитковому мінімумі 3 729 гривень.

У червні 2018 року середній дохід опитаних переселенців становив 2 090 гривень.

Дослідження проводилося у червні-вересні 2019 року, під час якого було опитано 7 606 респондентів: 2 046 — в особистому інтерв'ю, 3 970 - в телефонному інтерв'ю і 1 227 — у 5 пунктах пропусках.

Як повідомляли Українські Новини, за даними опитування, яке проводилося в Україні навесні 2019 року, більше половини переселенців шукають роботу довше року.

Верховна Рада забезпечила безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб і дітей, постраждалих в результаті бойових дій, у школах і вищих навчальних закладах.