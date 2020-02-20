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20 лютого 2020, четвер, 15:53 4
Суспільство 2020-02-20T16:02:54+02:00
Українські Новини
36% переселенців не мають наміру повертатися на колишнє місце проживання, — опитування

36% переселенців не мають наміру повертатися на колишнє місце проживання, — опитування

Кира Молчанова
ВПО, Соціологічне опитування, Державна міграційна служба України, Переселенці
Переселенці не мають наміру повертатися. Фото: Pixabay
Переселенці не мають наміру повертатися. Фото: Pixabay

Поки соцопитування фіксують велику кількість непрацевлаштованих переселенців, 36% переміщених осіб в Україні, які були опитані Міжнародною організацією з міграції, не мають наміру повертатися на колишнє місце проживання.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 21% опитаних має намір повернутися після закінчення конфлікту, 14% — припускає повернення в майбутньому, 1% має намір повернутися найближчим часом, 28% — не змогли відповісти.

Згідно з опитуванням, 80% переселенців перебувають у нинішньому місці проживання більше 3 років, 11% — від 1 до 3 років і 4% — до 1 року.

Дослідження проводилося у червні-вересні 2019 року, під час якого Міжнародна організація з міграції опитала 7606 респондентів: 2046 — в особистому інтерв'ю, 3970 — в телефонному інтерв'ю та 1227 — у 5 пунктах пропуску.

Як повідомляли Українські Новини, 53% опитаних Міжнародною організацією з міграції переселенців в Україні не працевлаштовані.

Верховна Рада забезпечила безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб і дітей, постраждалих в результаті бойових дій, у школах і вищих навчальних закладах.

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