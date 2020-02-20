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20 лютого 2020, четвер, 15:49 6
Суспільство 2020-02-20T15:58:45+02:00
Українські Новини
МОЗ має намір надати за кордоном безкоштовне лікування 139 українцям

МОЗ має намір надати за кордоном безкоштовне лікування 139 українцям

Елизавета Кесельман
МОЗ, Лікування, Безкоштовне лікування, Лікування за кордоном
МОЗ України. Фото: gordonua.com
МОЗ України. Фото: gordonua.com

В той час, як з зараженого коронавірусом Уханю в Борисполі приземлився літак з українцями, Міністерство охорони здоров'я має намір направити на лікування за кордон 139 осіб. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"121 дорослих та 18 дітей, хвороби яких поки не лікуються в Україні, найближчим часом отримають необхідне лікування в закордонних клініках за кошти державного бюджету. Таке рішення прийнято на засіданнях комісії Моз з питань направлення для лікування за кордоном, які відбулися у 2020 році", - сказано в ньому.

Зокрема, 2 дорослих та 18 дітей будуть спрямовані на трансплантацію кісткового мозку, 65 осіб (у тому числі 1 дитина) - на пересадку нирки, 18 осіб - на пересадку печінки.

17 дорослим та 4 дітям пересадять серце.

Наголошується, що в поточному році у держбюджеті передбачено 1,09 млрд гривень на лікування українців за кордоном.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік ліків, які будуть закуповуватися за кошти державного бюджету в 2020 році.

Крім того, у МОЗ заявили про відсутність симптомів коронавірусу тих,хто повернувся з Уханю.

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