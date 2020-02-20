МОЗ має намір надати за кордоном безкоштовне лікування 139 українцям

В той час, як з зараженого коронавірусом Уханю в Борисполі приземлився літак з українцями, Міністерство охорони здоров'я має намір направити на лікування за кордон 139 осіб. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"121 дорослих та 18 дітей, хвороби яких поки не лікуються в Україні, найближчим часом отримають необхідне лікування в закордонних клініках за кошти державного бюджету. Таке рішення прийнято на засіданнях комісії Моз з питань направлення для лікування за кордоном, які відбулися у 2020 році", - сказано в ньому.

Зокрема, 2 дорослих та 18 дітей будуть спрямовані на трансплантацію кісткового мозку, 65 осіб (у тому числі 1 дитина) - на пересадку нирки, 18 осіб - на пересадку печінки.

17 дорослим та 4 дітям пересадять серце.

Наголошується, що в поточному році у держбюджеті передбачено 1,09 млрд гривень на лікування українців за кордоном.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік ліків, які будуть закуповуватися за кошти державного бюджету в 2020 році.

Крім того, у МОЗ заявили про відсутність симптомів коронавірусу тих,хто повернувся з Уханю.