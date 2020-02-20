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20 лютого 2020, четвер, 13:13 26 Фото
Суспільство 2020-02-20T13:13:02+02:00
Українські Новини
"Міст Кличка" позбувся своєї родзинки - встановили непрозорі шибки

"Міст Кличка" позбувся своєї родзинки - встановили непрозорі шибки

Тетяна Зотова
міст Кличка, Володимирська гірка
Міст Кличка Фото: Єгор Чечерінда/Facebook
Міст Кличка Фото: Єгор Чечерінда/Facebook

Менш ніж через рік після введення в експлуатацію оглядового мосту, що з'єднав у Києві арку Дружби Народів і Володимирську гірку, об'єкти якої так само були оновлені, від колишнього лиску не залишилося і сліду. Про це в замітці на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook написав журналіст Єгор Чечеринда.

"Торік 25-го травня у Києві урочисто відкрили "міст Кличка", а також реконструйований парк "Володимирьска гірка". Загальна вартість робіт для платників податків - 400 млн грн. "Унікальністю" мосту стали його скляні секції. Доцільність цієї "новації" зараз пояснити складно, адже менше ніж через рік після установки скрізь "скло" все одно нічого не видно. Все "затерли" своїм взуттям "вдячні" кияни.

В якому стані перебуває головний "експонат" реконструйованої Володимирської гірки - пам'ятник Володимиру Хрестителю - взагалі пояснити важко. Все - на фото. Наче його не оновлювали з моменту установки в 1853 році. Куди пішли 130 млн грн, які спеціально виділяли на Гірку?", - резюмував свій допис Чечеринда.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня в Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина та ослабли троси.

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