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  • Український борт не забрав громадянку Казахстану з Уханя через температуру
20 лютого 2020, четвер, 11:41 48
Політика 2020-02-20T14:00:04+02:00
Українські Новини
Український борт не забрав громадянку Казахстану з Уханя через температуру

Український борт не забрав громадянку Казахстану з Уханя через температуру

Ольга Фандорина
Китай, Казахстан, Коронавірус, евакуація українців з Уханя
Літак. Фото: Інформатор
Літак. Фото: Інформатор

У МОЗ Казахстану заявляють, що китайська влада не пустили громадянку Казахстану на український літак для евакуації з Уханя через температуру. Про це повідомляє Інтерфакс-Казахстан з посиланням на главу МОЗ Казахстану Елжана Біртанова.

"Попередньо було заявлено два наших громадянина. Але це стандартна процедура, в карантинних зонах для перешкоди поширенню інфекції в інші регіони, країни, абсолютно правильно роблять китайська влади, температурящих осіб не випускають для того, щоб захистити інших. Тому наша громадянка залишилася там".

За його словами, український борт доставив в Алмати тільки одну громадянку Казахстану.

Биртанов заявив, що жінку, яка залишилася в Китаї, помістять під спостереження лікарів, а Казахстан буде стежити за цією ситуацією. Поки що у них немає інформації, чи захворіла вона чи ні. Також повідомляється, що казашку помістили її під карантин з підозрою на коронавірусну інфекцію.

У пасажирів і членів екіпажу авіарейсу з Уханю не виявлено жодних симптомів гострих респіраторних захворювань, йдеться в повідомленні МОЗ.

Також стало відомо, як виглядає санаторій, куди збираються доставити людей з Уханя.

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