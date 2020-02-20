Літак авіакомпанії SkyUp з українцями вилетів до Харкова

Дозаправлення літака авіаліній SkyUp з українцями, яких евакуювали з епіцентру поширення коронавіруса - міста Ухань в Китаї, завершилася. Після цього літак з аеропорту "Бориспіль" вирушить до Харкова.

Про це свідчать дані системи Flightradar, передають Українські Новини.

Рейс вилетів близько 11:10. Літак Boeing 737-700 NG авіакомпанії SkyUp здійснив проміжну посадку в Алмати (Казахстан), після чого вилетів до Києва. На борту повітряного судна перебувають 45 громадян України та 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Після приземлення в Харкові українців відправлять на карантин у санаторій в Нових Санжарах, Полтавська область. У зв'язку з евакуацією там зараз протестують місцеві жителі і проходять сутички з правоохоронцями.

Як повідомляли Українські Новини, евакуйованих з Уханя українців та іноземних громадян повезуть в полтавський санаторій. У Нових Санжарах (Полтавська область) місцеві мешканці перекрили дорогу і почали протестувати проти того щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців. В цей же час на в'їзді в місто організувалася колона автобусів і бронеавтомобілів з військовими.