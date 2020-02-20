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20 лютого 2020, четвер, 10:12 13
Суспільство 2020-02-20T10:29:17+02:00
Українські Новини
Українців з Китаю відправлять в медцентр в "Нові Санжари" через Харків

Українців з Китаю відправлять в медцентр в "Нові Санжари" через Харків

Таня Войтюк
Евакуація українців, Евакуація українців з Китаю, евакуація українців з Уханя, Нові Санжари, Полтавська область
Літак з Уханя. Скріншот: 24 канал
Літак з Уханя. Скріншот: 24 канал

Борт з українцями та іноземцями з ураженого коронавірусом китайського Уханя приземлився в аеропорту "Бориспіль". Пасажирів помістять в санаторій в Полтавський санаторій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

За доповіддю екіпажу і медперсоналу супроводу, все на борту літака здорові і можуть продовжувати політ.

На борту повітряного судна перебувають 45 громадян України та 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану їх здоров'я, проведені китайськими властями під час посадки на борт у Китаї, під час проміжної посадки в алмати в Казахстані, а також контроль їх стану на борту літака під час польоту професійними лікарями Міністерства охорони здоров'я підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби.

Після прибуття усіма особами на борту буде пройдено належний прикордонний контроль з дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки у відповідності з міжнародними медико-санітарними правилами Всесвітньої організації охорони здоров'я в спеціальному відділі зони аеропорту.

Спеціальним транспортом рятувальників у супроводі і під охороною поліції з Харкова вони будуть доставлені на територію медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

протягом 14 днів вони будуть перебувати там на обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки.

Як повідомляли "Українські Новини", у Нових Санжарах (Полтавська область) місцеві мешканці перекрили дорогу і почали протестувати проти того щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців. В цей же час на в'їзді в місто організувалася колона автобусів і бронеавтомобілів з військовими.

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