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20 лютого 2020, четвер, 09:49 8
Азія 2020-02-20T09:54:14+02:00
Українські Новини
У Магадані впав літак. Постраждали 13 людей

У Магадані впав літак. Постраждали 13 людей

Кира Молчанова
літак, Магадан, Росія, Падіння літака
Фото: Далекосхідне управління на транспорті СК РФ
Фото: Далекосхідне управління на транспорті СК РФ

В російському Магадані відразу після зльоту здійснив жорстку посадку літак Ан-2. В цей час на борту перебували 12 пасажирів і 2 члени екіпажу.

Про це повідомляє "Фонтанка" з посиланням на службу МНС.

Літак повинен був везти в Сеймчан Магаданської області вахтових робітників, однак відразу після зльоту впав на землю з висоти близько 10 метрів. З пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту, не постраждала тільки одна людина. Загиблих у катастрофі немає.

За фактом порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки експлуатації та руху повітряного судна. В якості основної причини падіння літака розглядають технічну несправність і порушення правил пілотування.

В джерелі повідомляється, що літак належить золотодобувній компанії «Т-цемент». Пілотів направили на медичне обстеження.

Як повідомляли Українські Новини, борт з українцями та іноземцями з ураженого коронавірусом китайського Уханя вже досягло України, і вже приземлився. Літак Boeing 737-700 NG авіакомпанії SkyUp здійснив проміжну посадку в Алмати (Казахстан), після чого вилетів до Києва. На борт літака SkyUp сіли 73 пасажира.

У той же час, Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила про готовність до транспортування громадян, що прибули з Уханя в літаку, який вже прилетів в Україну, але ще не приземлився.

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