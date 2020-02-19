Куди і коли прилетить літак з Китаю. Все про рейс, який доставить українців додому

Літак авіакомпанії SkyUp вилетів з Уханя - центру епідемії коронавіруса, і в четвер, 20 лютого, доставить українців та іноземців на територію України. У зв'язку з цим виникло безліч питань, на які відповідає компанія авіаперевізника, передають Українські Новини. Що відбувається? Літак авіакомпанії SkyUp Airlines виконує спеціальний рейс для повернення громадян України та іноземців з Уханя. Літак повернеться в Україну вранці 20.02.20. Хто організував рейс? Рейс замовлений Міністерством закордонних справ України, Міністерством охорони здоров'я України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Який літак здійснює рейс? Рейс PQ7301 \/ 7302 виконає Boeing 737-700 NG з реєстраційним номером UR-SQD. Який екіпаж здійснює рейс? Для виконання рейсу із добровольців сформували три екіпажі у складі 17 осіб: 6 пілотів, 10 бортпровідників та 1 техніка. Які заходи прийняті? Команда рейсу забезпечена спеціальними захисними костюмами та масками, у відповідності з рекомендаціями ВООЗ. Пасажири будуть знаходитися в спеціально облаштованій зоні. Їм видадуть антисептики і маски. Крім того, рейс супроводжує медперсонал від Моз України. Що буде з пасажирами і командою після прибуття? Паспортний контроль та митні формальності виконають біля трапа літака. Потім пасажирів, екіпаж і всі, хто з ними контактувати, відправляться на 14-денну обсервацію - посилене медичне спостереження. Зараз це максимальний інкубаційний період до виявлення симптомів коронавіруса. Що буде з літаком після прибуття? Після прибуття літаків обробить санітарно-епідеміологічна служба. Також, згідно з рекомендаціями Boeing, на літаку замінять фільтри системи кондиціонування. Через добу після проведення дезінфекції та технічних робіт літак буде готовий повернутися до роботи. Коли приземлиться? Дистанція - 7087 кілометрів. Час у дорозі становитиме 19 годин і 40 хвилин. У нього включені зупинка, дозаправка, висадку двох пасажирів в Алма-Ати. Борт приземлиться в аеропорту "Бориспіль" в 8:20 хвилин за київським часом. Як повідомляли Українські Новини, на борт літака з Уханя не пустили чотири людини. Також Україна відмовилася евакуювати дівчину через собаку.