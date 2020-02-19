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19 лютого 2020, середа, 23:25 13
Суспільство 2020-02-19T23:53:27+02:00
Українські Новини
Куди і коли прилетить літак з Китаю. Все про рейс, який доставить українців додому

Куди і коли прилетить літак з Китаю. Все про рейс, який доставить українців додому

Таня Войтюк
Коронавірус, Евакуація, Евакуація українців, Евакуація українців з Китаю, евакуація українців з Уханя
SkyUp Airlines. Фото: Kharkiv Airport
SkyUp Airlines. Фото: Kharkiv Airport

Літак авіакомпанії SkyUp вилетів з Уханя - центру епідемії коронавіруса, і в четвер, 20 лютого, доставить українців та іноземців на територію України. У зв'язку з цим виникло безліч питань, на які відповідає компанія авіаперевізника, передають Українські Новини.

Що відбувається?

Літак авіакомпанії SkyUp Airlines виконує спеціальний рейс для повернення громадян України та іноземців з Уханя. Літак повернеться в Україну вранці 20.02.20.

Хто організував рейс?

Рейс замовлений Міністерством закордонних справ України, Міністерством охорони здоров'я України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Який літак здійснює рейс?

Рейс PQ7301 / 7302 виконає Boeing 737-700 NG з реєстраційним номером UR-SQD.

Який екіпаж здійснює рейс?

Для виконання рейсу із добровольців сформували три екіпажі у складі 17 осіб: 6 пілотів, 10 бортпровідників та 1 техніка.

Які заходи прийняті?

Команда рейсу забезпечена спеціальними захисними костюмами та масками, у відповідності з рекомендаціями ВООЗ. Пасажири будуть знаходитися в спеціально облаштованій зоні. Їм видадуть антисептики і маски. Крім того, рейс супроводжує медперсонал від Моз України.

Що буде з пасажирами і командою після прибуття?

Паспортний контроль та митні формальності виконають біля трапа літака. Потім пасажирів, екіпаж і всі, хто з ними контактувати, відправляться на 14-денну обсервацію - посилене медичне спостереження. Зараз це максимальний інкубаційний період до виявлення симптомів коронавіруса.

Що буде з літаком після прибуття?

Після прибуття літаків обробить санітарно-епідеміологічна служба. Також, згідно з рекомендаціями Boeing, на літаку замінять фільтри системи кондиціонування. Через добу після проведення дезінфекції та технічних робіт літак буде готовий повернутися до роботи.

Коли приземлиться?

Дистанція - 7087 кілометрів. Час у дорозі становитиме 19 годин і 40 хвилин. У нього включені зупинка, дозаправка, висадку двох пасажирів в Алма-Ати.

Борт приземлиться в аеропорту "Бориспіль" в 8:20 хвилин за київським часом.

Як повідомляли Українські Новини, на борт літака з Уханя не пустили чотири людини. Також Україна відмовилася евакуювати дівчину через собаку.

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