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19 лютого 2020, середа, 19:00 5
Судова влада 2020-02-19T22:45:03+02:00
Українські Новини
Звільнення суддів Верховного Суду України визнали неконституційним

Звільнення суддів Верховного Суду України визнали неконституційним

Валерия Драгомирова
Конституційний Суд, Конкурс, судді, Верховний Суд України
Верховний суд України. Фото: zib.com.ua
Верховний суд України. Фото: zib.com.ua

Конституційний Суд визнав неконституційним введення конкурсу для суддів Верховного Суду України на посади в новий Верховний Суд.

Про це йдеться у рішенні КС, передають Українські Новини.

Зокрема, КС визнав неконституційним положення пункту 14 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року.

Конституційний Суд відзначає, що перейменування закріпленого в Конституції органу - Верховного Суду України - не може відбуватися без переведення суддів Верховного Суду України на посади суддів Верховного Суду, оскільки немає відмінностей між юридичним статусом судді Верховного Суду України та судді Верховного Суду, а вилучення слова "Україна" - імені власного держави - з словесної конструкції "Верховний Суд України" не може бути підставою для звільнення всіх суддів Верховного Суду України або їх переведення до іншого суду, тим більше в суд нижчої інстанції.

Таким чином, КС дійшов висновку, що судді Верховного Суду України повинні продовжувати здійснювати свої повноваження як судді Верховного Суду.

Тому фактична диференціація суддів Верховного Суду України і суддів Верховного Суду не узгоджується з принципом незмінності суддів і є складовою конституційної гарантії незалежності суддів.

Також КС визнав неконституційним положення пункту 7 того ж закону.

Зокрема, йдеться про ліквідацію Верховного Суду України.

Як повідомляли Українські Новини, закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду вступив в силу.

Раніше міжнародні експерти проектів Євросоюзу, Канади та США розкритикували законопроект про зміни в органи суддівського управління №1008 та закликали Верховну Раду не ухвалювати документ без фахового обговорення.

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