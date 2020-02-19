У Києві повідомили про початок метеорологічної весни: зима в столиці так і не настала, а осінь - не закінчилася

У Києві метеорологічна весна розпочалася 10 лютого 2020 року. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії. У вівторок, 18 лютого, був перевищений на 0,9 градусів температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений в 1950 році. Середньодобова температура склала 5,9 градусів. Нагадаємо, настання метеорологічної весни фіксують, коли середньодобова температура повітря починає перевищувати 0 градусів. "Це вже шостий температурний рекорд в лютому, який з 10 числа почав метеорологічну весну в столиці", - йдеться в повідомленні. При цьому Центральна геофізична обсерваторія так і не повідомляла про завершення метеорологічної осені і початку метеорологічної зими. Як повідомляли Українські Новини, у Києві метеорологічна зима ще не прийшла, а за рік зафіксовано 36 температурних рекордів. Також повідомлялося, що аномальну зиму змінить рекордна весна: синоптики озвучили несподіваний прогноз.