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19 лютого 2020, середа, 16:50 6
Суспільство 2020-02-19T16:51:38+02:00
Українські Новини
У Києві повідомили про початок метеорологічної весни: зима в столиці так і не настала, а осінь - не закінчилас

У Києві повідомили про початок метеорологічної весни: зима в столиці так і не настала, а осінь - не закінчилася

Ольга Фандорина
Київ, Температурний рекорд, Зима, Весна
Котики. Верба. Весна. Фото: Vgorode.ua
Котики. Верба. Весна. Фото: Vgorode.ua

У Києві метеорологічна весна розпочалася 10 лютого 2020 року. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії.

У вівторок, 18 лютого, був перевищений на 0,9 градусів температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений в 1950 році. Середньодобова температура склала 5,9 градусів. Нагадаємо, настання метеорологічної весни фіксують, коли середньодобова температура повітря починає перевищувати 0 градусів.

"Це вже шостий температурний рекорд в лютому, який з 10 числа почав метеорологічну весну в столиці", - йдеться в повідомленні.

При цьому Центральна геофізична обсерваторія так і не повідомляла про завершення метеорологічної осені і початку метеорологічної зими.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві метеорологічна зима ще не прийшла, а за рік зафіксовано 36 температурних рекордів.

Також повідомлялося, що аномальну зиму змінить рекордна весна: синоптики озвучили несподіваний прогноз.

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