ЦВК затвердила форму бюлетеня на виборах депутата Ради в окрузі №179 Харківської області

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила форму і текст виборчого бюлетеня на проміжних виборах депутата Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область), які відбудуться 15 березня, зареєструвавши всього 40 кандидатів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини. "Комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 для голосування в одномандатному виборчому окрузі № 179", - сказано в ньому. Бюлетені будуть пісочного кольору, розміром 80 на 20 див. Текст буде надрукований з однієї сторони українською мовою. Під час друку бюлетенів буде використано папір із захисними волокнами, застосовані спеціальні водяні знаки і виконані графічні антисканерні елементи захисними фарбами, що змінюють характеристики під впливом ультрафіолету або під термовлиянием. На даний момент кандидатами у депутати зареєстровані 40 осіб, проте до 2 березня включно вони мають право відмовитися від балотування і не бути включеними в бюлетень. Як повідомляли Українські Новини, ЦВК повинна встановити результати виборів в окрузі №179 Харківської області до 30 березня включно. Вибори пройдуть у зв'язку з призначенням депутата Ради від "Слуги народу" Олексія Кучера, обраного в цьому окрузі, головою Харківської обласної державної адміністрації.