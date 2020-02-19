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19 лютого 2020, середа, 16:47 5
Вибори 2020-02-19T16:48:10+02:00
Українські Новини
ЦВК затвердила форму бюлетеня на виборах депутата Ради в окрузі №179 Харківської області

ЦВК затвердила форму бюлетеня на виборах депутата Ради в окрузі №179 Харківської області

Валерия Драгомирова
ЦВК, бюлетень, Харківська область, округ 179
ЦВК.
ЦВК.

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила форму і текст виборчого бюлетеня на проміжних виборах депутата Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область), які відбудуться 15 березня, зареєструвавши всього 40 кандидатів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"Комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 для голосування в одномандатному виборчому окрузі № 179", - сказано в ньому.

Бюлетені будуть пісочного кольору, розміром 80 на 20 див.

Текст буде надрукований з однієї сторони українською мовою.

Під час друку бюлетенів буде використано папір із захисними волокнами, застосовані спеціальні водяні знаки і виконані графічні антисканерні елементи захисними фарбами, що змінюють характеристики під впливом ультрафіолету або під термовлиянием.

На даний момент кандидатами у депутати зареєстровані 40 осіб, проте до 2 березня включно вони мають право відмовитися від балотування і не бути включеними в бюлетень.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК повинна встановити результати виборів в окрузі №179 Харківської області до 30 березня включно.

Вибори пройдуть у зв'язку з призначенням депутата Ради від "Слуги народу" Олексія Кучера, обраного в цьому окрузі, головою Харківської обласної державної адміністрації.

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