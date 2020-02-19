У школі Київської області розпилили сльозогінний газ, 16 школярів госпіталізовані

У місті Сквира Київської області сьогодні, 19 лютого, невідомий громадянин розпилив сльозогінний газ в приміщенні школи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області Facebook.

Повідомляється, що всіх учнів евакуювали з місця події.

"Сьогодні в р. Сквира невідомий громадянин розпилив сльозогінну речовину на першому поверсі навчального закладу", - йдеться в повідомленні.

Згодом 16 дітей у віці від 6 до 15 років, які звернулися за медичною допомогою. Їх госпіталізували.

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