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  • У школі Київської області розпилили сльозогінний газ, 16 школярів госпіталізовані
19 лютого 2020, середа, 16:26 15
Події 2020-02-19T16:28:41+02:00
Українські Новини
У школі Київської області розпилили сльозогінний газ, 16 школярів госпіталізовані

У школі Київської області розпилили сльозогінний газ, 16 школярів госпіталізовані

Ольга Фандорина
Школа, Київська область, Розпилення, Сльозогінний газ
Школа, де розпилили сльозогінний газ. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
Школа, де розпилили сльозогінний газ. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У місті Сквира Київської області сьогодні, 19 лютого, невідомий громадянин розпилив сльозогінний газ в приміщенні школи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області Facebook.

Повідомляється, що всіх учнів евакуювали з місця події.

"Сьогодні в р. Сквира невідомий громадянин розпилив сльозогінну речовину на першому поверсі навчального закладу", - йдеться в повідомленні.

Згодом 16 дітей у віці від 6 до 15 років, які звернулися за медичною допомогою. Їх госпіталізували.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі підліток розпилив у класі газовий балончик і його батькам доведеться платити штраф.

В Чорноморську школярка розпорошила в школі перцевий газ, постраждали 4 учня.

Раніше в Запоріжжі учень розпилив у школі газовий балончик.

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