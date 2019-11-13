В Одессе подросток распылил в классе газовый балончик и его родителям придется платить штраф

В Одессе девятиклассник распылил в школьном классе слезоточивый газ. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает пресс-служба полиции Одессы.

Инцидент произошел накануне в одной из школ Суворовского района города. Девятиклассник на перемене вошел в помещение седьмого класса и распылил там газовый баллончик.

Завуч школы услышала крики детей и вовремя всех эвакуировала – никто не пострадал.

Подросток, который сам не на шутку испугался от содеянного, признался, что баллончик несколько дней назад подобрал возле мусорника. За неуместную шутку парня его родителям придется заплатить штраф от 1 700 до 5 100 грн. Кроме того, ювенальные сотрудники отныне будут следить за его поведением.

Как сообщали Українські Новини, в Черноморске школьница распылила в школе перцовый газ, пострадали 4 ученика.

Ранее в Запорожье ученик распылил в школе газовый баллончик.