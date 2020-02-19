Торгівлю необробленою деревиною перевели на електронні аукціони

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що на даний момент торгівля всій необробленою деревиною переведена на електронні аукціони.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Олексій Гончарук додав, що на початку лютого торгівлю всієї необробленою деревиною перевели на електронні аукціони: "А це - прозоре ціноутворення і виведення на ринок деревини з тіні", - сказано в ньому.

Крім того, уряд запускає централізований облік деревини.

Також наголошується, що були звільнені найодіозніші "одіозні" лісівники Закарпаття та Харківської області.

Нагадується, що восени 2019 року Кабмін запустив онлайн-реєстр заготівлі деревини та електронну карту рубок.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Гончарук чекав старту пілотного проекту електронних аукціонів з продажу деревини з квітня 2020 року.

В 2019 Державне агентство лісових ресурсів підписало меморандум з державним підприємством "ProZorro.Продажу" про реалізацію необробленої деревини.

Також повідомлялося, що Рада змінила ставки земельного податку та орендної плати за заготівлю деревини лісових порід.

І про те, що експортовану в Європу під виглядом дров українську деревину використовують не за призначенням.