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19 лютого 2020, середа, 15:30 7
Економіка 2020-02-19T15:39:14+02:00
Українські Новини
Торгівлю необробленою деревиною перевели на електронні аукціони

Торгівлю необробленою деревиною перевели на електронні аукціони

Ольга Фандорина
ліс, Алексей Гончарук, Кабмін, Деревина
Ліс, дрова, деревина. Фото: ГПУ
Ліс, дрова, деревина. Фото: ГПУ

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що на даний момент торгівля всій необробленою деревиною переведена на електронні аукціони.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Олексій Гончарук додав, що на початку лютого торгівлю всієї необробленою деревиною перевели на електронні аукціони: "А це - прозоре ціноутворення і виведення на ринок деревини з тіні", - сказано в ньому.

Крім того, уряд запускає централізований облік деревини.

Також наголошується, що були звільнені найодіозніші  "одіозні" лісівники Закарпаття та Харківської області.

Нагадується, що восени 2019 року Кабмін запустив онлайн-реєстр заготівлі деревини та електронну карту рубок.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Гончарук чекав старту пілотного проекту електронних аукціонів з продажу деревини з квітня 2020 року.

В 2019 Державне агентство лісових ресурсів підписало меморандум з державним підприємством "ProZorro.Продажу" про реалізацію необробленої деревини.

Також повідомлялося, що Рада змінила ставки земельного податку та орендної плати за заготівлю деревини лісових порід.

І про те, що експортовану в Європу під виглядом дров українську деревину використовують не за призначенням.

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