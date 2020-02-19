Державна регуляторна служба вважає неприпустимим підписання Президентом закону з "маржею Холодова"

Державна регуляторна служба вважає прийнятий закон №1049 про єдиний рахунок для сплати по податків і зборів таким, що суперечить базовим міжнародним принципам ціноутворення і основним зобов'язанням України перед Світовою організацією торгівлі і пропонує Президентові ветувати згаданий закон.

Про це йдеться в офіційному листі виконуючого обов'язки голови Державної регуляторної служби Олега Мірошниченка, копія якого є в розпорядженні Українських Новин.

Показово, що критика закону стосується саме п.2 розділу ІІ Закону. Цей пункт передбачає запровадження фіксованої маржі на оптовий (7%) і роздрібний (13%) продаж сигарет.

Хоча тема цього пункту абсолютно не пов'язана з темою законопроекту, його було внесено кількома депутатами-членами Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики в останній момент - напередодні прийняття закону в цілому.

Як пізніше з’ясували журналісти, поправку було прийнято в інтересах заступника голови згаданого парламентського комітету Андрія Холодова, який опосередковано контролює велику мережу роздрібного продажу сигарет. За цим епізодом у грудні 2019 р. Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо Андрія Холодова за підозрою у перевищенні владних повноважень.

- Це положення має бути виключено з тексту закону, оскільки зазначені зміни було внесено з порушеннями ст. 116 Регламенту, - сказано в офіційному листі Державної регуляторної служби.

Крім того, Державна регуляторна служба заявляє, що "вказані зміни не узгоджуються із вимогами статей 44 і 190 Господарського кодексу України, а також із статтями 11 і 12 Закону України "Про ціни і ціноутворення" - зокрема, в частині економічної самостійності підприємств, розширення застосування вільних цін та створення економічних гарантій для виробників".

Також у ДРС посилаються на закон України "Про захист економічної конкуренції", за яким "заборони і обмеження самостійності підприємств щодо ціноутворення вважаються антиконкурентними".

За прогнозами, які наводить Державна регуляторна служба у своєму листі, введення в дію даного закону призведе до подорожчання ціни пачки сигарет в середньому на 14 грн. та збільшення частки нелегального ринку тютюнових виробів з 8,4% до 20%, а також скорочення легального обсягу виробництва сигарет на 25%.

Це, у свою чергу, призведе не тільки до недоотримання значної частини податкових надходжень, але також до суттєвого скорочення робочих місць.

- Державна регуляторна служба вважає за необхідне рекомендувати Президенту України на підставі ст. 106 Конституції України, застосувати право вето щодо згаданого закону з наступним його поверненням на повторний розгляд Верховної Ради України – сказано у висновку офіційного листа Державної регуляторної служби.

Нагадаємо, цього тижня Міністерство фінансів також закликало Президента України накласти вето на згаданий закон №1049: "Повідомляємо, що Міністерство фінансів дійшло висновку щодо доцільності запропонувати президентові України застосувати до зазначеного закону право вето та повернути його до Верховної Ради України з пропозицією виключити з тексту пункт 2 розділу ІІ "Прикінцевих і перехідних положень" (норми, щодо регулювання ціноутворення під час реалізації тютюнових виробів)".

Одна з основних асоціацій іноземних інвесторів України - Європейська Бізнес Асоціація - також звернулася до Президента України з пропозицією накласти вето на даний закон.

- Ми були неприємно вражені тим, що важливі для цілої галузі регуляторні зміни ухвалюються без попереднього обговорення з представниками галузі та "маскуються" шляхом включення їх до законопроектів із абсолютно інших питань - заявили в Європейській Бізнес Асоціації.