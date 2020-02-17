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17 лютого 2020, понеділок, 10:01 362
Економіка 2020-02-17T10:01:01+02:00
Українські Новини
Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента ветувати "маржу Холодова"

Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента ветувати "маржу Холодова"

Тетяна Зотова
Анна Дерев'янко, ЕБА, Європейська Бізнес Асоціація, Цигарки, Маржа Холодова, Тютюн, Акциз
Європейська бізнес асоціація (ЄБА). Фото: zw.linkedin.com
Європейська бізнес асоціація (ЄБА). Фото: zw.linkedin.com

На зустрічі бізнесу з Президентом України Володимиром Зеленським виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко подякувала Президенту за уcпішний діалог із бізнесом. Як приклад вона нагадала про позицію Президента у розв’язанні тютюнової кризи восени 2019 р. 

Водночас, виконавчий директор ЕВА закликала Президента реалізувати досягнуту домовленість в рамках даного діалогу і накласти вето на законопроект №1049 аби скасувати скандальну правку щодо регулювання цін на ринку тютюнової продукції.

Нагадаємо, в Європейській Бізнес Асоціації починаючи з осені 2019 р. послідовно відстоювали позицію проти даного законопроекту і загалом проти надмірного регулювання ринків і створення антиконкурентних переваг на користь окремих суб’єктів. 

Скандал навколо даного законопроекту, відомого більше як "маржа Холодова", розпочався у жовтні 2019 р. Коли на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики до законопроекту №1049 про єдиний рахунок для сплати податків і зборів було прийнято поправку, яка абсолютно не стосується теми законопроекту, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет. 

Як пізніше з’ясували журналісти, поправку було прийнято в інтересах заступника голови згаданого парламентського комітету Андрія Холодова, який опосередковано контролює велику мережу роздрібного продажу сигарет. У грудні 2019 р. Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо Андрія Холодова за підозрою у перевищенні владних повноважень.

- Якщо ми живемо в цивілізованій європейській країні, правила та закони мають бути однаковими абсолютно для всіх. Ми були неприємно вражені тим, що важливі для цілої галузі регуляторні зміни ухвалюються без попереднього обговорення з представниками галузі та "маскуються" шляхом включення їх до законопроектів із абсолютно інших питань - заявила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко у листі до Президента України ще в листопаді 2019 р.

За прогнозами ЕВА, у разі підписання і введення в дію законопроекту №1049 середня ціна на пачку сигарет зросте на 18% - тобто в середньому на 7 грн. за пачку.

- І це додатково до передбаченого Податковим кодексом планового збільшення акцизу на 20% з січня 2020 р. (подорожчання в середньому на 6 грн. за пачку). Сумарне здорожчання сигарет на 13 грн. за пачку може призвести до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі- прогнозують в Європейській Бізнес Асоціації.

Причому кошти від здорожчання сигарет у разі прийняття законопроекту №1049 підуть не до державного бюджету, а до приватних структур-посередників.

Нагадаємо, прийняття "маржі Холодова" призвело до повномасштабної кризи на ринку тютюнових виробів у листопаді-грудні 2019 р. 

Так, компанія "Брітіш Амерікан Тобакко Україна" у листопаді 2019 р. була змушена  зупинити виробництво на її тютюновій фабриці в Прилуках. Інший великий виробник "Джі Ті Ай Україна" відкликав акцизні марки на 350 млн. грн. А в компанії "Філіп Морріс Україна" заявили, що змушені скоротити виробництво сигарет на третину через скандальну поправку.

Загальні втрати держбюджету від "маржі Холодова" у листопаді-грудні 2019 р. оцінюються в 2,5 млрд. грн.

Ситуацію наприкінці 2019 р. змогло виправити лише особисте втручання Президента України, який провів зустріч із найбільшими тютюновими виробниками країни, які входять і до ТОП-10 платників податків України. На зустрічі було ініційовано Меморандум про взаєморозуміння щодо прозорого і передбаченого регулювання розвитку тютюнової промисловості. 

Але незважаючи на домовленості і підписаний Меморандум, 4 лютого 2020 р. парламент підтвердив прийняття законопроекту №1049. 

Як показало голосування, позиція фракції "Слуга народу" по даному законопроекту розділилася. За скасування законопроекту проголосували і лідер фракції Давид Арахамія, і голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Данило Гетьманцев.

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