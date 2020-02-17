Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента ветувати "маржу Холодова"

На зустрічі бізнесу з Президентом України Володимиром Зеленським виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко подякувала Президенту за уcпішний діалог із бізнесом. Як приклад вона нагадала про позицію Президента у розв’язанні тютюнової кризи восени 2019 р.

Водночас, виконавчий директор ЕВА закликала Президента реалізувати досягнуту домовленість в рамках даного діалогу і накласти вето на законопроект №1049 аби скасувати скандальну правку щодо регулювання цін на ринку тютюнової продукції.

Нагадаємо, в Європейській Бізнес Асоціації починаючи з осені 2019 р. послідовно відстоювали позицію проти даного законопроекту і загалом проти надмірного регулювання ринків і створення антиконкурентних переваг на користь окремих суб’єктів.

Скандал навколо даного законопроекту, відомого більше як "маржа Холодова", розпочався у жовтні 2019 р. Коли на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики до законопроекту №1049 про єдиний рахунок для сплати податків і зборів було прийнято поправку, яка абсолютно не стосується теми законопроекту, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет.

Як пізніше з’ясували журналісти, поправку було прийнято в інтересах заступника голови згаданого парламентського комітету Андрія Холодова, який опосередковано контролює велику мережу роздрібного продажу сигарет. У грудні 2019 р. Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо Андрія Холодова за підозрою у перевищенні владних повноважень.

- Якщо ми живемо в цивілізованій європейській країні, правила та закони мають бути однаковими абсолютно для всіх. Ми були неприємно вражені тим, що важливі для цілої галузі регуляторні зміни ухвалюються без попереднього обговорення з представниками галузі та "маскуються" шляхом включення їх до законопроектів із абсолютно інших питань - заявила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко у листі до Президента України ще в листопаді 2019 р.

За прогнозами ЕВА, у разі підписання і введення в дію законопроекту №1049 середня ціна на пачку сигарет зросте на 18% - тобто в середньому на 7 грн. за пачку.

- І це додатково до передбаченого Податковим кодексом планового збільшення акцизу на 20% з січня 2020 р. (подорожчання в середньому на 6 грн. за пачку). Сумарне здорожчання сигарет на 13 грн. за пачку може призвести до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі- прогнозують в Європейській Бізнес Асоціації.

Причому кошти від здорожчання сигарет у разі прийняття законопроекту №1049 підуть не до державного бюджету, а до приватних структур-посередників.

Нагадаємо, прийняття "маржі Холодова" призвело до повномасштабної кризи на ринку тютюнових виробів у листопаді-грудні 2019 р.

Так, компанія "Брітіш Амерікан Тобакко Україна" у листопаді 2019 р. була змушена зупинити виробництво на її тютюновій фабриці в Прилуках. Інший великий виробник "Джі Ті Ай Україна" відкликав акцизні марки на 350 млн. грн. А в компанії "Філіп Морріс Україна" заявили, що змушені скоротити виробництво сигарет на третину через скандальну поправку.

Загальні втрати держбюджету від "маржі Холодова" у листопаді-грудні 2019 р. оцінюються в 2,5 млрд. грн.

Ситуацію наприкінці 2019 р. змогло виправити лише особисте втручання Президента України, який провів зустріч із найбільшими тютюновими виробниками країни, які входять і до ТОП-10 платників податків України. На зустрічі було ініційовано Меморандум про взаєморозуміння щодо прозорого і передбаченого регулювання розвитку тютюнової промисловості.

Але незважаючи на домовленості і підписаний Меморандум, 4 лютого 2020 р. парламент підтвердив прийняття законопроекту №1049.

Як показало голосування, позиція фракції "Слуга народу" по даному законопроекту розділилася. За скасування законопроекту проголосували і лідер фракції Давид Арахамія, і голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Данило Гетьманцев.