Всього за долар. Стівен Кінґ продав права на екранізацію свого оповідання українському студенту

Американський письменник-фантаст Стівен Кінг, який нещодавно покинув соціальну мережу Facebook, продав 19-річному українському студенту Сергію Лавренюку права на екранізацію свого оповідання "Велотренажер".

Про це повідомляє видання yabl.

Сума контракту, передбачена програмою Dollar Baby — всього 1 долар.

Валентин Лавренюк — син продюсера компанії Solar Media Entertainment. Придбані права дозволять студенту зняти свій перший короткометражний фільм до кінця 2020 року. За правилами програми, стрічку не можна буде викладати в мережу або транслювати по телебаченню. Випустити короткометражку в широкий прокат можна буде тільки після особистої згоди Стівена Кінга.

Програма Dollar Baby передбачає співпрацю Стівена Кінга зі студентами-кінематографістами. Всього за долар ті отримують право зняти його розповідь. За словами письменника, йому подобається те, що у нього є можливість допомогти новачкам.

Оповідання "Велотренажер" Стівен Кінг написав у 2008 році. У ньому йдеться про художника Річарда Сіфкіце, який вирішив схуднути, для чого займається спортом в підвалі свого будинку. Але чим більше і наполегливіше художник займається, тим більше його переслідують дивні видіння.

Раніше Українські Новини розповідали про екранізації Стівена Кінга, якими можна полоскотати собі нерви.

До цього письменник розповів про своє бачення фіналу "Гри престолів".